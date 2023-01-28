Председатель Военного комитета альянса Роб Бауэр отметил, что западные государства должны быть лучше подготовлены, поскольку военная инициатива принадлежит РФ.
Председатель Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что Североатлантический альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Такую позицию он изложил в интервью португальскому телеканалу RTP, передает ТАСС.
"Мы готовы". При этом он оговорился, что НАТО будет готова ответить только в том случае, если РФ перейдет красную линию, вторгнувшись в одну из стран - членов альянса.
Бауэр подчеркнул, что входящие в НАТО государства должны быть лучше подготовлены, поскольку военная инициатива сейчас принадлежит России. "Тот факт, что у вашего врага оружие лучше, является проблемой не вашего врага. Это ваша проблема", - заявил он.
Во время интервью поднимался вопрос введения "военной экономики в мирное время", однако Бауэр признал, что этот процесс будет сложным.
Председатель военного комитета Альянса адмирал Роб Бауэр выразил мнение, что стратегические цели Москвы выходят за пределы Украины. По мнению Бауэра, Россия якобы намерена вернуться в границы Советского Союза, сообщает ria.ru.
Военачальник отметил, что промышленное производство стран Атлантического альянса должно быть переориентировано на военную сферу, назвав приоритетом НАТО перевооружение. При этом адмирал констатировал, что блок утратил монополию на военную инициативу.
Россия, в свою очередь, не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
СМИ: США и НАТО приближаются к катастрофическому сценарию По данным телеканала Press TV, поддержка украинских вооруженных сил со стороны Запада создала стимул для России предпринять радикальные шаги Иранский телеканал Press TV опубликовал в четверг статью, в которой говорится, что США и НАТО в стремлении поставить все больше оружия на Украину приближаются к катастрофическому сценарию. Американский президент Джо Байден называл такой сценарий "третьей мировой войной".
Отмечается, что США и их союзники по НАТО перешли свои собственные красные линии в отношение поставок оружия. По информации телеканала, роль Соединенных Штатов на Украине возрастает с начала конфликта.
Растущая поддержка украинских вооруженных сил со стороны США и НАТО создала стимул для Москвы предпринять радикальные шаги, чтобы показать серьезность собственных красных линий, говорится в статье.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.
Пушков заявил, что НАТО идет к прямому военному конфликту с Россией Сенатор Алексей Пушков заявил, что НАТО идет к прямому военному конфликту с Россией. По его мнению, нынешние события напоминают период перед Первой мировой.
«Охватившее ныне Запад безумие сродни тому, что охватило Европу накануне первой мировой, когда стороны безудержно стремились сцепиться друг с другом. Теперь они неудержимо рвутся сцепиться с Россией, уже открыто объявляя, что находятся с ней в состоянии войны», - написал он в своем телеграм-канале, передает mk.ru.
По его словам, НАТО «на всех парах движется к прямому военному конфликту с Россией», и это не видит только слепой. Альянс отметает наложенные им самим ограничения в поставках оружия Украине, передает танки и обсуждает передачу боевых самолетов.