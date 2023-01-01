Многие молодые люди зимой продолжают носить легкую обувь — кроссовки и кеды. К каким последствиям это может привести? Нужно ли переобуваться в помещении?
Об этом рассказала врач общей практики, заместитель главного врача по лечебной работе «Инвитро», Анастасия Жданова, г. Москва.
Ношение легкой обуви на тонкой подошве зимой может привести к переохлаждению. Материалы, из которых сделана легкая обувь, способствуют промоканию, что также несет риск для здоровья. Зимнюю обувь на толстой амортизирующей подошве и со специальным протектором необходимо надевать, когда температура окружающей среды зафиксировалась на уровне +3 градусов. Эти рекомендации распространяются и на детей, и на взрослых, пишет aif.ru.
Кроссовки зимой носить нельзя, если это не специальная зимняя модель. Даже если надеть теплый носок или сменить стельку, это не будет способствовать сохранению тепла.
Нужно ли переобуваться в помещении? Находиться в помещении в зимней обуви нежелательно. Нужно менять ее на что-то более легкое и удобное. Иначе будут возникать нарушения терморегуляции, повышенное потоотделение и, как следствие, заболевания кожи и ногтей стоп. А еще влажная обувь при длительном ношении деформируется и утрачивает эстетические свойства.
Как правильно выбрать зимнюю обувь? При выборе зимней обуви в первую очередь нужно обратить внимание на материал, из которого она изготовлена. Предпочтение лучше отдать обуви из натуральной кожи — она прочная, хорошо переносит деформации и сохраняет тепло. Утепление также должно быть из натуральных материалов.
Второй важный пункт — это подошва. Ее толщина должна быть не менее 1 сантиметра. Самый надежный материал — полиуретан, резина или поливинилхлорид, которые не пропускают воду. Убедитесь, что подошва с протектором, это улучшает сцепление с поверхностью.
Крепление подошвы к основанию должно быть рантовым — это когда приклеенную подошву дополнительно прошивают. Если обувь на «молнии», она не должна доходить до самого низа. Обязательно наличие внутреннего клапана. Это будет способствовать сохранению тепла. Колодка должна хорошо фиксировать голеностоп, чтобы нога не «уезжала» вперед. Лучше отдать предпочтение моделям без каблука, но если он есть, то должен быть широким, устойчивым и не выше 4 сантиметров.
Зимнюю обувь необходимо выбирать на 1 размер больше фактического, чтобы расстояние от края большого пальца стопы до носка было 0,5-1,0 см. Так создается дополнительная прослойка воздуха, что способствует хорошей терморегуляции. В тесной обуви нарушается микроциркуляция и ноги быстро замерзнут. Примерку обуви нужно осуществлять на утепленный носок, с которым вы планируете в дальнейшем ее носить. Сам поход по магазинам лучше запланировать в первой половине дня, чтобы исключить отеки ног, что влияет на их объем и форму.
Если есть проблемы со стопой (плоскостопие, выпирающие косточки), для подбора и покупки обуви, в том числе и зимней, лучше обратиться в специализированный ортопедический магазин.
Есть ли исключения? Да. В кроссовках зимой нормально ходить, если вы на машине. От дома до машины - три минуты, от машины до работы/университета/кафе/магазина - три минуты. Это не страшно. И ещё одно исключение - спортсмены. Им удобнее бегать, прыгать именно в кроссовках. Но после тренировок они стараются тут же переобуваться.
Но когда в кроссовках большую часть времени - это уже плохо. Благо, сейчас выпускают зимние кроссовки с мехом - компромисс между модой и здоровьем.