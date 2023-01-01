По данным Управления ГАИ МВД ПМР в республике за вчерашний день произошло 19 ДТП.
В г. Бендеры - 11 аварий. В одной из них пострадала женщина, которую сбили в с. Парканы на пешеходном переходе. Пострадавшую 52-летнюю жительницу Бендер с сотрясением головного мозга и ушибом виска госпитализировали в травматологическое отделение Бендерской горбольницы. Тяжёлых травм врачи не диагностировали. В ходе разбирательства выяснилось, что женщина не была пьяной. Невнятная речь – последствие недавно перенесённой болезни. Детали и обстоятельства ДТП устанавливаются.
В Тирасполе произошло 5 ДТП. Женщина, которую сбили в районе «Зелёного рынка», не пострадала.