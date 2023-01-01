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28 января в республике произошло 19 ДТП

28 января в республике произошло 19 ДТП

По данным Управления ГАИ МВД ПМР в республике за вчерашний день произошло 19 ДТП.

В г. Бендеры - 11 аварий.
В одной из них пострадала женщина, которую сбили в с. Парканы на пешеходном переходе. Пострадавшую 52-летнюю жительницу Бендер с сотрясением головного мозга и ушибом виска госпитализировали в травматологическое отделение Бендерской горбольницы. Тяжёлых травм врачи не диагностировали.
В ходе разбирательства выяснилось, что женщина не была пьяной. Невнятная речь – последствие недавно перенесённой болезни.
Детали и обстоятельства ДТП устанавливаются.

В Тирасполе произошло 5 ДТП.
Женщина, которую сбили в районе «Зелёного рынка», не пострадала.

В Слободзейском районе - две аварии.

В Дубоссарском районе произошло одно ДТП.

mvdpmr.org
  • Сегодня, 10:14
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