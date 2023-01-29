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Индия показала на военном параде верблюжью кавалерию с минометами

Индия показала на военном параде верблюжью кавалерию с минометами

В Индии прошел парад в честь Дня Республики. В нем приняли участие «боевые верблюды»: Раджастханский батальон верблюжьей кавалерии входит в состав пограничных сил безопасности Индии, передает rbc.ru

На кадрах видно, как боевые верблюды шагают по улице под звуки духового оркестра. Животные одеты в специальные камуфлированные попоны и перевозили не только военных с винтовками, но и небольшие минометы.

Известно, что верблюжья кавалерия входит в состав подразделений пограничных сил Индии. Ранее она использовалась для патрулирования границы на западе страны на территории пустыни Тар.

Индия показала на военном параде верблюжью кавалерию с минометами
  • Сегодня, 19:46
  • DTV
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