Мы продолжаем знакомить Вас с творчеством прозаика, драматурга, писателя-сатирика, и просто писателя - Семена Когана (литературный псевдоним Александр Кирий). Вашему вниманию представлены мини-сёмики из книги "Ирония души", которая была посвящена сыну писателя. В данный сборник вошли мини-семики последних лет, яркие, оригинальные, порой парадоксальные, но всегда вызывающие интерес и улыбку читателя. Напомним, писатель Семен Коган открыл свой Youtube-канал.
Публиковался во многих советских и зарубежных изданиях. Выпустил 31 книгу. Неоднократный победитель международных конкурсов юмора. Почетно-заслуженный юморист Москвы.
... Когда одни со мной, не надо напрягаться за супруга. ... Я тоже с головой, но вы еще с рогами! ... А мне не страшен серый волк. Вы мужа не видали на охоте? ... Какая, Господи, порнуха после свадьбы? ... Чтоб в люди выбиться, не надо бить баклуши постоянно. ... Все хорошо не может быть. Случается и лучше. ... Я вас послала матом. Но ведь и вы меня ласкали неумело. ... Пусть вы боец, но ведь и я не танцовщица. ... Не бейтесь головой о стенку, есть фанерная перегородка неплохая. ... Я вам не расскажу за всю Одессу. Скажите мне за молдаванку из Тирасполя. ... Ужель не та Татьяна? А с кем не спал тогда я? ... Зачем нужна Стена вам Плача после секса? ... Вы могли бы убежать за поворт. А уверены, что он тот самый и с изгибом? ... Какие деньги, коль зарплату уже дали без жены? ... Где вы красавицу увидели? Она супругой шефа нашего считалась. ... Я по правилам не выигрывал, а проигрывал свои долги. ... Говорите, счастья нету? А в эмиграции ещё не побывали. ... Зачем же нам не знать, чего мы слышать не хотим назло кондуктору? ... Я тоже умный, но без денег, чтоб глупеть. ... Зачем вы говорите ерунду? Я бред воспринимаю только женский. ... Да ты по-русскому способен лишь ругаться, как попало. .. Не выучил немецкий? А кого им удивишь без социала? ... Ну, не уверен! Что же разбежался без машины? ... Конечно я влюблен. Но для кого, извольте? ... Не всем бывает хорошо. А вы проверьте, когда плохо тоже. ... Не надо мне мешать грешить серьезно. ... Мне честной надоело быть. А что же предложить способны? ... Я обещаю вам, товарищ! Вы же господин! ... Я был был смелым, если бы не теща да с биноклем. ... Не надо говорить всю правду вдруг. О ней нам лучше помолчать, хотя б немного. ... А нынче изменял не понаслышке. ... Но не Дамоклов меч. На саблях я сильней люблю сражаться. ... Не видел вас в упор я. Он сломался. ... Ну, вы открылись мне, как будто не чужая. А я закрыт был даже для себя! ... А для правильного секса дайте мне опоры точку и в кровати. ... И у блондинки есть в шкафу скелет, но не супруга даже оголтелого. ... Я не был глупым, просто заблуждался. ... Ну, вышел в люди, а вернуться позабыл. ... Да, чтоб я сдох, когда б не заболел серьезно! ... Я секс с соседкою ценю, но наш сосед вслепую его не одобряет. ... Я не хотел хвалить ее издалека. А ближе мне не захотела отдаваться. ... Зачем меня не одиноким называли, когда в толпе хотел я затеряться? ... По скайпу я бы мог и пообщаться, но скальпу вашему еще не доверяю. ... Но отчего друг друга не любить, коль полюбили мы Есенина совместно? ... А почему вы мне неправду не сказали? Я бы поверил и спокойно жил бы дальше! ... Я целовал вас в губы не по блату! ... А связи ваши не причем к моим оргазмам. ... Я вас любил на два размера выше, чем вы купили мне ботинки на базаре. ... Я мог бы вас послать, но вы же сами не пойдете разбираться! ... За что же вы ко мне относитесь по зверски? Ведь это вовсе не любовь, как у животных. ... Да, я животное! Но высшего разряда и порядка! ... Зачем я не отдался вам и в руки тоже? ... Да, наша связь была, не отрицаю. Но телефонная, и даже без намеков! ... Я целовал вам правую ноздрю без сожалений. ... Я правду о себе сказать не постесняюсь, какой бы горькой ни была она. Да, я красив, умен и строен не на шутку. ... Какая ж тут любовь, когда со мной не разошлись вы на диване? ... Я комплименты говорить не устаю. Вы, батюшка, придурок полный и без грима. ... Я слышала, что вы глухой на оба глаза сразу. ... Сказать бы рад, но вы же в олигархии пропали. ... Если по правилам, и правил-то не надо. ... Я джентельмен, но не по предрассудкам. А вы твердите, что такое заслужил. ... Служить бы рад, прислуживать - не точно. ... Так для чего же говорили мне неправду, если и правду я воспринимала? ... Я знаю вас, конечно, не по слухам. А вы мне в уши напеваете про всех! ... Давайте разбежимся, как по нотам, но протеста дипломата. ... Вы музыкант, об этом точно знаю. Но си бемоль в любви нам не поможет. ... Где видели меня, когда проспали вместе? ... Я говорить просил вас постепенно, а вы вообще смолчали, не сказав ни слова. ... Мы с вами про беду не вспоминали. Она сама явилась впопыхах. ... Нам женщина нужна, а не кассирша. ... Кто вам сказал, что под столом не стану я болтаться, как везде? ... Да скромен я, пока меня не соблазнили. ... Зачем мне с вами откровенным быть, коль из газет узнали всю неправду.? ... Он мог бы быть на голову умнее, но где вы видели такой большой размер? ... Так вы же не сумели оттянуться, напрягаясь. ... Мадам, вы были, как всегда, до ужаса прекрасны! ... А что сказать могли такого, коль громко снова промолчали и не так? ... Мы с вами мир войной спасти могли бы по незнанью! ... Да, киллер он, но в тире постоянно. ... Нет, вас я не любил. А были варианты? ... За что же вас любить, когда вы не просили со слезами? ... Отдайтесь мне, и я верну себя вам! ... Когда я вас любил, то друга вашего в постели не заметил. ... Я глазками стреляла в вас нарочно, но киллершей не значилась ещё. ... А кто сказал, что с вами мы друзья, если врагами стать могли бы сразу? ... Зачем же по привычке вас ругать необязательно? ... Вы умный, видно, но и я ведь не Сократ. ... Профессионально вас не обижал я. Вы же себя ругали сами, как сапожник. ... Нет, я стрелять не стану по наводке. А если вдруг случайно попаду? ... Стрелять не буду незаметно. Не киллер я, а в тире открываюсь. ... Хотите, чтобы не работал на зарплату? Какую сумму предложить бы мне не жалко? ... Давайте будем честными до свадьбы. А после разведемся мы детьми. ... Любил я вас не потому, что был женат, а вопреки эпохе наслажденья! ... А кто же лучше вас не знает мои боли? ... Когда бы я не знал, как вы со мной страдали, мы были б счастливы до свадьбы несомненно. ... Не надо мне твердить о затемнении. Мой разум потемнел уже от этого. ... Я умереть хочу, а вы меня пугаете запором. ... А в детство не впадал, как вы хотели. И в старости я оставался, как дитя. ... А если вы меня кормить не обещали, то ночью я не пью на брудершафт? ... Я мог бы и на буквы три послать, но мне алфавит до сих пор не попадался. ... Зачем вы мне не сделали укол? Я без него не ощущаю всю заботу. ... Допустим, вы меня не обзывали. А почему же я ослом себя считаю? ... Не знаю я, какой национальности. Он о зарплате не упоминал. ... Ну, разве это красота, коль в парикмахерскую женщина намылилась? ... Нет, я не пахарь, и на поле не работал. Фамилия моя сельскохозяйственная. ... Я мог бы олигархом быть. Но ведь и дворником не стал я по призванию. ... Зачем вы быть со мною не хотели, когда я натощак опохмелялся? ... Какая тут еще беда, коль всё вчера вокруг уже сгорело? ... Красивая она была в одетом виде. А как разденется, то глаз не оторвать и мужа тоже. .. Я с кресла не вскочил, когда вошла старушка. Ей место женщина - водитель уступила. ... Зачем вы рассуждаете про дождь на тротуаре? Меня в квартире дама замочила. ... И до канадской границы можно добежать. Но молдаване не присоединяются к Китаю. ... А если муж и жена – одна Сатана, а муж уступит своё место дорогой, то станет ли она единой Сатаной? ... Я вас из принципа любил. Мы на работе все принципиальные! ... Да, был пожар в душе моей. Но ведь пожарную мы так и не позвали. ... Пускай дурак! Зато многосторонне - круглый! ... А если бы меня на все четыре стороны отослали, какую сами предпочли бы сразу? ... Я вас не принуждал. Вы сами дали маху незаметно. ... А кто ж ещё поможет, коль Господь вам руку не подал? ... Мне лучше бы не знать, что вас побили, тогда бы и к жене моей ходили часто. ... Хочу я тоже матом насладиться, но вы же побороться не хотите. ... В „Чапаева“ играть мне расхотелось, в вас шашками бросать не интересно. ... А если кажется, больна она не мною, прививками тогда оздоровлялась. ... Допустим, вы меня уже не трогали совсем, но ведь и я вас не простил ещё частично. ... Коль нету правды на земле, водой ее не замочить специально. ... В порыве все однажды мы дошли. Но рвать и посылать никто уже не сможет. ... Что из того, что олигархи вы? Зато я – инвалид со льготами серьезными! ... Я целовать вас для романтики старался, а где слова волшебные за беспокойство? ... Всё в жизни хорошо не может быть. А потому и в смерти дополняется. ... Зачем вы мне широкую дорогу показали? Карабкался я по тропинке в горы, чтобы ко времени свалиться насовсем. ... Что значит: нету правды на земле? Я с вами спал не по такой причине! ... Счастливый человек! И инвалидность получил, и льготами прекрасно обзавелся! ... Я с дамами не спал бы, если б знал, что и про сон они же многого не знают. ... Скелет в шкафу я что-то не заметил. Он был живой или уже почил неосторожно? ... Я наши органы вам подарить не смею. Полиция сама продаст охотно. ... Мы были вместе - несколько часов. А после от секундной стрелки разбежались. ... Пускай вы не герой. Но не Геракл и я! ... Да, он герой! Но ведь не признается, что изгой не наш. ... Где видели вы женщину в кровати? А на жену свою глядеть могу и сам я на диване! ... Вы видели мою жену в постели? Но на курорте она спит на раскладушке! ... Зачем же утверждать про женщину обратное без компаса? ... Я не хотел вас целовать для показухи. А вы меня авансом соблазнили. ... Зачем же маху дали, как герой. На мине вы бы все равно не надорвались. ... А если мы рассвет встречали вместе? Вы у себя в постели, я на крыше! ... Зачем же утверждать, что всё прошло? Я вас не соблазнял ещё при муже. ... Нет, мне не стыдно волочиться, как дитя, хотя вы молоком грудным ещё не угощали. ... Я был бы вам признателен, мадам, за ночь прекрасную, что мне не обещали. ... Я вас бы целовал во все места, но не нашел живого от наколок. ... Зачем не хочется вам, лежа, на перилах, отдаваться? ... А если взгляд мой сладострастный был, то почему и со второго не облизывались страстно? ... Со взгляда первого я в вас влюбился сразу, но вы же подвиг мой не стали повторять. ... Зачем вы отказались быть со мной, когда вам водки не хватило для оргазма? ... Я знаю, что вы женщина в натуре. Но ведь и я по свалкам не шатался. ... А что вам помешало мне признаться, что я не тот и со второго взгляда, да руками тете помогал? ... Никто и не любил вас так, как захотели показать рогами мужа. ... А кто сказал, что вас нашли в капусте, когда не урожайным был весь год? ... Давайте пробную любовь пока проверим. А если что, мы пробник не заверим. ... Активными мы быть должны настолько, чтобы не видеть и не слышать для души! ... Когда бы вы любили горячо, не вымораживали б подозреньями холодными. ... Зачем не целовал я вас вручную? ... По интернету целоваться с вами не смогли мы, коль равнодушно зависает он упрямо. ... На сайте не ласкал я вас и в одноклассниках, как детскую подругу, но сегодня. ... Я мысленно вас тоже не ласкал, чтоб не стеснялись, если мы не вместе. ... Я в виртуальном мире полюбил вас, но мышка нам в реальном изменила. .... Зачем не отказали мне, любя? Чтоб я подумал, что вы ждали и конца! ... Я рад бы вас любить, не отрываясь, но оттянуться как же мне тогда? ... Допустим, аист в клюве вас принес. А как узнал он адрес вашей мамы? ... Я вас любил, как сам не знаю, кто. Но вы же мне не отплатили тем же. ... За что же целовать вас, если был женатым и попался? ... Я полюбил издалека, когда не пожелали и вблизи признаться мне. ... России повезло, что я в Германии живу. Не надо меры принимать для награждений! ... А деньги что, которые страна у нас украла? Их не хватало, видимо, на пьянку. ... Вернут ли краденые деньги знает Пушкин, но не решается сказать, чтобы его не обвинили в плагиате. ... Я мог бы вас любить по-настоящему, но вы не захотели по-фальшивому возненавидеть мужа. ... Зачем же думать, что мы с вами виноваты, коль угрызения детьми ещё не будет? ... Я понимаю: вы уже не мальчик, но каждому не доказать, что он не взрослый! ... У вас же дети есть. Пускай о вас не думают они. ... Живите и не бойтесь ничего, коль не пугают. А если что не так, и схорониться можно. ... Я целовал вас современно и со вкусом. Но вы же не придерживаетесь моды! ... Не модно нынче отдаваться вхолостую. А поцелуи вы не признаете, как задаток. ... Ах, какая женщина! Какая женщина! А я еще с женой не разводился. ... Конечно, я большой интеллигент. А вы ещё не видели, как водку жрал на шару. ... Наверно, я бы мог и правду рассказать. Но вам зачем, коль не приносит денег? ... Любил я вас, как близкую сестрицу. А вы сказали: замужем за дальним братцем. ... Пусть брат у вас и сводный. Но и сестру себе под сводами найдете! ... Заботиться о вас я собиралась, но в старости, чтобы подать стакан воды! ... А если вы уже не мальчик, то, кто тогда, чтоб не жениться? ... А где вы видели, чтоб слушали, вздыхая, когда бы людям уши затыкали? ... Вы в банке денежки держали. А банка под кроватью или на троих? ... Зачем же лгать в глаза? Могли бы и зажмуриться напрасно. ... Я был бы предан даже вопреки. Но вы анафему еще не предсказали. ... Я вас любил и предан был безмерно, когда в милиции вы обо всем признались. ... Вы за глаза поверить не хотели. Поверьте хоть с обратной стороны! .... Я мог бы вас, конечно, обмануть. Но вы же мне и так не верить обещали. ... Казались мы наивны до беспечности, А оказались, что глупы до бесконечности. ... Вы мне не отдавались просто так. Я в долг просил, чтобы отдаться вам спокойно. ... Зачем же мне не ехать в сотый раз, когда на что-то поменяют и оргазм? ... К чему нам наши тайны раскрывать, коль не женаты вы, и я без кавалера? ... Ну, жили вы с супругом регулярно. А кто сказал: не к голове его рога? ... Хотите ли вы правильно признаться иль подождем, чтоб выросли рога? ... Я вам не обещала постоянство, а вы желали, чтобы вас я обманула! ... Жильё мы не давали вам специально. Жульё хватает нас и без того. .... Я вас любил, но от квартиры ключ мне не давали для подделки. ... Коль в человеке всё прекрасно быть должно, куда вы дели трусики из ГУМа? ... Когда б про случай свой узнал бы из газет, вы многое о нем бы рассказали. ... А сколько ж надо вам, чтобы несчастливы вы были безвозмездно? ... А если было бы всё просто, как сказали, молчали бы, не вызывая разговоров. ... Я не бросал вас. Сами вы на шею мне упали. ... Когда б на голове моей вы не сидели, на ней бы выросли роскошные рога. ... Зачем вы говорите так нескладно, когда на складе я любил вас целый час! ... К чему вы шума столько сотворили? Теперь придется отголоски промолчать. ... А если б не признался снова я? Кто мог бы знать, что будет завтра дождь. ... Не выбили вы нынче показания, теперь придется выбивать ковры. ... Я вам советую не лезть из кожи вон. Разумнее в себя уйти на время. ... А коль из волосатой кожи вон не вылезал, вон твой диван из дермантина настоящего. ... Ну, вышли из себя, куда пойдете дальше? ... Зачем нам отоголоски собирать, когда и сами можем напрягаться? ... А если из себя вам выходить, договоритесь, кто с цветами встретит. ... Вы человек глубокой ориентации, а как же ориентируетесь на крыше? ... Вы тоже пишите неправильно на стенах или редактору газетному назло? ... С женой вас развели? А на какую сумму? ... Случайно сочиняю я стихи, а на удачу матом выражаюсь. ... Все говорят: вы сексуальной ориентации. Откуда же рога на голове? ... Вы человек глубоко ума, но сколько же копать, чтоб докопаться. ... Мы каждый день живем, чтоб наслаждаться. Налейте коньячка мне грамм пятьсот. ... Когда работаешь, не успеваешь доказать себе, чего не знают прочие. ... Все говорят, что вы - большой матёр, но ведь и я - не маленькая дура! ... Коль место в жизни не нашли, садитесь на диету, там найдете вместо. ... Вы написали двадцать шесть томов. Но сами-то все это прочитали? ... Вас в клюве аист в дом большой доставил, а все твердили: вы ещё та птица. ... Мы все пришли нежданно и негадано. Но кто захочет с первым криком нас оповещать? ... Я был бы с вами тоже откровенен, но мне еще не уплатили за молчание. ... Я глупости с собою не ношу, на службе постоянно оставляю. ... Не знаю, как уж вы явились в этот свет, но по рассказам ночь не просыхала. ... Нет, глупость нас не согревает, но с нею часто нагревают. ... Допустим, вас в капусте не нашли, зачем же в кукурузе появились? ... Я с вами откровенен не за деньги. А если расскажу, платить мне перестанете. ... Со взгляда первого она мне приглянулась. А на второй – и спермы не хватило. ... Ужасно, что друг друга ненавидим. Зато и долг не тянет отдавать. ... Зачем вас угощал вчера креветками, коль раками сегодня наслаждались? ... Ну, свистнет рак несчастный на горе. Но свист тот не художественный вовсе. ... Когда б и свистнул рак на сей горе, но кто сказал, что мы его услышим? ... Наш паровоз на запасном пути. Мадам Карениной о том не говорите! ... Пусть рак и просвистелся на горе, а мы его не слушали специально. ... Хотите знать про Камасутру, чтобы каменья к вечеру забыть? ... Зачем же Аннушка на рельсах масло разлила, когда была способной комсомолкой? ... А кто же виноват, что снова вы правы? ... Пусть были вы глупы! Зато особенно неприхотливо и бездарно! ... Ну, обнимал березку, как жену чужую. Но кроме дуба я не видел женщин. ... А коль я даму целовал, как получилось, то завтра познакомимся случайно. ... Я вас часами ожидал под одеялом. Потом часы сломались от досады. ... Да, плакал я! Но вы же не страдали! ... Охотно бы поверил, если б знал, что вы охоту, отрицая, не познали. ... Коль сумасшедший я, то мог бы возмутиться. Разбить стакан, кофейник опрокинуть. Но врач сказал: платить потом придется. ... Зачем же вас так жарко целовал, когда кругом от холода страдали? ... А если и мороз по коже, значит вас нагрели. ... Вы головой о стенку бились трижды? А разрешение вообще не получали. ... Но что-то хоть осталось от квартиры, когда вы стены головою пробивали? ... Ну, а соседка снизу пострадала, когда вы сверху прыгали от счастья? ... Пришел, увидел и разбил себе авторитет!