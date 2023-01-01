Мэр Кишинева Ион Чебан пригрозил, что отключит воду парламенту, правительству и администрации президента в ответ на "шантаж" со стороны правящей Партии действия и солидарности (ПДС), который может привести к приостановке водоснабжения столицы. Это стало его реакцией на решение компании Premier Energy отключить за долги от электричества пункты Apă-Canal Chișinău.
"Нас шантажируют, что через два дня, 1 февраля, Кишинев останется без воды, потому что пункты Apă-Canal Chișinău будут отключены от электричества. Мы попросили рассмотреть ситуацию, при которой парламент, администрация президента, правительство первыми будут отключены от подачи воды и канализации, чтобы обеспечить экономию, которую предлагает Premier Energy. Чтобы они первыми увидели, каково это - остаться без жизненно важных услуг", - написал Чебан на своем Telegram-канале. Он выразил возмущение тем, что правящая партия "повышает цены на все и принимает решения, ссылаясь на региональные причины и военные события на Украине". Мэр подчеркнул, что городские власти оплатили долг Apă-Canal Chișinău в размере 130 млн лей ($6,9 млн), который был накоплен с 2015 года. Он призвал правительство оказать финансовую помощь предприятию, передает ТАСС.
В конце 2022 года Чебан предупредил, что город может остаться без воды из-за того, что водоканал больше не может справляться с высокими ценами на электричество и газ. По его словам, финансовые трудности на предприятии начались еще в 2015 году, после того как ему пришлось взять кредит у Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка на невыполнимых условиях. По данным водоканала, у предприятия образовался долг в 400 млн лей (около $21 млн), который вырастет в этом году до 700 млн лей ($36 млн). Градоначальник также сообщил о нарастающем конфликте с проевропейским правительством и обвинил власти страны в саботировании его работы по развитию столицы. Премьер Молдовы Наталья Гаврилица распорядилась провести проверки на предприятии.
Осенью 2023 года в Молдове должны пройти выборы в местные органы власти. Недавно Чебан объявил о создании новой политической партии "Национальное альтернативное движение", которая будет в оппозиции правящей партии.