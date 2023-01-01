Вулкан Чикурачки на курильском острове Парамушир выбросил пепел на высоту четыре километра, сообщает сайт Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Отмечается, что шлейф пепла растянулся примерно на 70 километров к востоку от вулкана, пишет aif.ru.
Чикурачки расположен в 60 километрах от Северо-Курильска. До этого выбросы с пеплом были зафиксированы в 2016 году.
Отмечается, что Чикурачки является одним из наиболее активных вулканов Курильских островов, а самые сильные его извержения происходили в 1853 и 1986 годах.
Ранее сообщалось, что камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 6,5 километра. В начале января курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту два километра над уровнем моря.