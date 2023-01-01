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Курильский вулкан Чикурачки выбросил пепел на высоту 4 км

Курильский вулкан Чикурачки выбросил пепел на высоту 4 км
Фото: aif.ru / pixabay.com

Вулкан Чикурачки на курильском острове Парамушир выбросил пепел на высоту четыре километра, сообщает сайт Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Отмечается, что шлейф пепла растянулся примерно на 70 километров к востоку от вулкана, пишет aif.ru.

Чикурачки расположен в 60 километрах от Северо-Курильска. До этого выбросы с пеплом были зафиксированы в 2016 году.

Отмечается, что Чикурачки является одним из наиболее активных вулканов Курильских островов, а самые сильные его извержения происходили в 1853 и 1986 годах.

Ранее сообщалось, что камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 6,5 километра. В начале января курильский вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту два километра над уровнем моря.
  • Сегодня, 09:40
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