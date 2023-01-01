Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может пойти на раздельное рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Об этом он сказал в понедельник на пресс-конференции в Анкаре.
"Мы не против расширения НАТО. И против Финляндии или Швеции с нашей стороны принципиальных возражений нет, но им надо учесть наши озабоченности. Да, мы думаем над вариантом рассмотрения их заявок отдельно. И наш президент говорил, что в отношении Швеции у Турции может быть иная позиция", - цитирует министра телеканал Habertürk, передает ТАСС.