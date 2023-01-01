Dnestr.TV

 
0

Турция допустила раздельное рассмотрение заявок на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Турция допустила раздельное рассмотрение заявок на вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может пойти на раздельное рассмотрение заявок Финляндии и Швеции на вступление в НАТО. Об этом он сказал в понедельник на пресс-конференции в Анкаре.

"Мы не против расширения НАТО. И против Финляндии или Швеции с нашей стороны принципиальных возражений нет, но им надо учесть наши озабоченности. Да, мы думаем над вариантом рассмотрения их заявок отдельно. И наш президент говорил, что в отношении Швеции у Турции может быть иная позиция", - цитирует министра телеканал Habertürk, передает ТАСС.

  • Сегодня, 11:02
  • DTV
  • Просмотров: 47
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • Как в наступившем 2023 году гражданину Молдовы без проб ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • Как в наступившем 2023 году гражданину Молдовы без проб ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна