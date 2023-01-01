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Опасная "ватрушка"

Опасная "ватрушка"
фото из открытых источников

Днём в воскресенье, 29 января, в травмпункт Бендерской горбольницы поступил мужчина с серьёзными повреждениями головы. У 39-летнего пациента медики диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и скальпированную рану теменной и височной областей, передаёт пресс-центр МВД ПМР

Пострадавший рассказал: увечья получил на горке в Кицканах. Обрадовавшись первому снегу, он с семьёй и друзьями, отправились кататься. Вместо санок взяли «ватрушку».

Один из спусков оказался неудачным. Тюбинг набрал скорость. На спуске мужчина потерял управление, не смог вписаться в поворот и оказался в овраге.

Свидетели происшествия – друзья и супруга – самостоятельно доставили пострадавшего в травмпункт, откуда пациента госпитализировали в травматологию.

Со слов его супруги, мужчине уже лучше. Медики наложили ему 12 швов. Ближайшие несколько дней он проведёт в больнице
  • Сегодня, 13:58
  • DTV
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