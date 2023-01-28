Итоги работы за 2022 год подвели в Службе государственного надзора Министерства юстиции Приднестровья, сообщает minjust.org
Министр юстиции Приднестровской Молдавской Республики А.И. Тумба заслушала информацию об итогах деятельности службы за прошлый год.
За отчетный период 2022 года государственными инспекторами Службы проведено всего 1403 мероприятия по контролю (надзору) (в 2020 году - 1419, в 2021 году - 1151 мероприятие), из них совместных плановых мероприятий по контролю (надзору) - 420, внеплановых мероприятий – 948, плановых проверок в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты – 35.
Количество обращений и заявлений граждан за рассматриваемый период 2022 года составило - 742 (за отчетный период 2020 года – 704 обращения, в 2021 году – 927 обращений). Традиционно большая часть обращений, поступивших в Службу в течение 2022 года от физических лиц, затрагивала вопросы о нарушениях в сферах жилищно-коммунального хозяйства, строительства, трудового законодательства, защиты прав потребителей и ветеринарного законодательства.
Кроме того, Службой проведен предупредительный государственный надзор за строительством и (или) реконструкцией в отношении 204 объектов недвижимого имущества.
Анализ результатов надзорных мероприятий, проведенных Службой, свидетельствует о том, что в отчетном периоде 2022 года было выявлено 2996 нарушений требований законодательства в поднадзорных областях правоотношений (в 2020 году выявлено - 1392, в 2021 году – 979 нарушений).
По результатам надзорных мероприятий, в связи с выявленными нарушениями в 2022 году, выдано 457 предписаний и 275 представлений (за аналогичный период 2020 года – 536 предписаний и 210 представлений, в 2021 году – 361 предписание и 191 представление).
На основании Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики от 6 мая 2022 года № 118 рп «О проведении внеплановых мероприятий по контролю (надзору)» (официальный сайт Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики, номер опубликования: 2022000651 дата опубликования: 6 мая 2022 года) в 2022 году проведено 363 внеплановых мероприятия по контролю (надзору) на предмет соблюдения мер по борьбе, своевременной ликвидации очагов и предотвращения распространения карантинного сорняка амброзии полыннолистной, приносящий в период вегетации вред здоровью населения и представляющий серьезную угрозу для сельского хозяйства Приднестровской Молдавской Республики, а также предотвращения развития других карантинных объектов.
23 внеплановых мероприятия по контролю (надзору) на предмет соблюдения требований нормативных правовых актов, регламентирующих порядок рационального и эффективного использования энергетических ресурсов, потребителями этих ресурсов на территории Приднестровской Молдавской Республики. Данная работа велась на основании Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2022 года № 372 рп (официальный сайт Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики, номер опубликования: 2022001880; дата опубликования: 30 ноября 2022 года).
В 2022 году инспекторским составом Службы составлено 223 протокола об административных правонарушениях (в 2021 г. – 239 протоколов, в 2020 г. – 218).
По результатам рассмотрения указанных протоколов было наложено штрафных санкций на общую сумму 215 850,40 рублей (в 2021 году - в 148 800,80 рублей, 2020 году – 151 542,40 рублей. Получено протоколов об административных правонарушениях, составленных сотрудниками Министерства внутренних дел ПМР – 97 (в 2021 году – 104, в 2020 году – 98). По результатам рассмотрения данных протоколов было наложено штрафных санкций на сумму 30 912,00 рублей.
Кроме того, поступило 20 (в 2021 году – 10, в 2020 году – 10) постановлений о возбуждении производства об административном правонарушении, вынесенных прокурорами г. Григориополь, г. Бендеры, г. Дубоссары, г. Каменка, г. Слободзея и Прокурором ПМР, из которых 2 постановления по ходатайству лиц, в отношении которых они были вынесены, направлены на рассмотрение в суд, а остальные рассмотрены должностными лицами Службы, по результатам рассмотрения которых виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму – 48 760,00 рублей.
По состоянию на 30 декабря 2022 года было оплачено штрафов на сумму 90 068,00 рублей (в 2021 году - 49 661,60рублей, в 2020 году – 61 511,20 рублей).
В 2022 году сотрудниками Службы вынесено 143 постановления об отказе в возбуждении дел об административных правонарушениях (в 2021 году - 328, в 2020 году - 114).
В отчетном периоде Службой в городские и районные суды было направлено 29 исковых заявлений (за 2021 г. - 21; за 2020 г. - 48), которые содержат требования о сносе самовольно возведенных построек. С представителями государственных администраций Дубоссарского района и города Дубоссары, Григориопольского района и города Григориополя, а также МУ «Дубоссарское УНО», МУ «Дубоссарское Управление физической культуры, спорта и туризма», МУ «Дубоссарское управление культуры», МУ «Григориопольское Управление народного образования», МУ «Григориопольское Управление культуры», МУ «Григориопольское Управление по спорту и туризму» и подведомственными им учреждениями и организациями были проведены открытые семинары по темам: соблюдение работодателем порядка привлечения работника к дисциплинарной ответственности; соблюдение законодательства о трудовых договорах; соблюдение установленного порядка оплаты труда за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (сверхурочная работа, работа в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни); особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству и по совмещению; правила ведения и хранения трудовых книжек.
Также на площадках Государственной администрации г. Тирасполь и г. Днестровска и Государственной администрации Рыбницкого района и города Рыбница 21 и 26 октября 2022 года проведены открытые семинары для физических и юридических лиц по профилактике правонарушений в сфере безопасности при эксплуатации тепло-потребляющих и электроустановок, а также газового оборудования.
На площадке МУ «Григориопольское УНО» 27 сентября 2022 года проведен открытый семинар для руководителей образовательных учреждений г. Григориополь и Григориопольского района по вопросам, связанным с порядком проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, а также профилактике правонарушений в сфере охраны труда.
По материалам, направленным органами прокуратуры: а) рассмотрено 95 обращений, направленных по подведомственности; б) исполнено 92 запроса о предоставлении информации о результатах проведенных мероприятий; в) исполнено 39 обращений о делегировании специалистов Службы для проведения совместных проверок; г) реализовано 11 поручений о проведении внеплановых мероприятий по контролю (надзору).
По 14 сообщениям Службы органами прокуратуры принесены 6 протестов на решения местных органов власти, которые противоречили требованиям действующего законодательства ПМР.
Заслушав представленные доклады, после обсуждения ряда рабочих моментов, министр нацелила всех сотрудников на дальнейшую продуктивную деятельность, удовлетворительно оценив работу Службы государственного надзора Министерства юстиции Приднестровской Молдавской Республики за 2022 год.