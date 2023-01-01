30 января Президент провел селекторное совещание с руководителями органов власти и управления. Главы госадминистраций озвучили актуальную информацию о текущем положении дел. Социальные выплаты за декабрь (пенсии и зарплаты бюджетникам) произведены повсеместно в полном объеме, сообщает пресс-служба главы государства
Большинство городов и районов провели общественные слушания по формированию проектов местных бюджетов. Документы готовят для обсуждения на сессиях горрайсоветов. В Тирасполе бюджетные слушания пройдут сегодня во второй половине дня. На местах также работают над сметами расходования средств, оставшихся в распоряжении муниципальных властей в виде переходящих остатков по итогам минувшего года. Определены основные направления – объекты, виды работ, предполагаемые суммы затрат.
Главы госадминистраций проинформировали Президента обо всех проблемных аспектах и мерах, принятых для их ликвидации. Доложили о проведенных в течение прошедшей недели общественно значимых, культурных, спортивных мероприятиях, а также о планах на ближайшее время. Отмечено, что в населенных пунктах убирают тематическое новогоднее убранство.
Не остались без внимания результаты проведенного Госслужбой по культуре конкурса на лучшее оформление. Участвовали различные объекты городов и сел республики. Всего 17 номинаций. В каждой определены обладатели первого, второго и третьего мест. Председатель Правительства ПМР Александр Розенберг озвучил победителей по некоторым направлениям. Самая нарядная городская елка – дубоссарская. Интереснее других центральных площадей была украшена бендерская – Освобождения. Улица-победитель – Фрунзе (Слободзея).
На совещании обсуждали инфраструктурные планы и предстоящую работу по озеленению населенных пунктов.
Отдельно остановились на теме аукционов, проведение которых – важная составляющая реализации государственных и муниципальных программ развития, обязательный элемент при получении государственных заказов на ремонт, строительство, оснащение социальных объектов. Речь зашла и о методах ценообразования в строительной сфере. Базисно-индексный не просто устарел, а изжил себя, не вписываясь в нынешнюю систему бухгалтерского учета. Отказ от него происходил постепенно. Настало время полного перехода на ресурсный метод формирования цены, говорили на совещании.
Обсуждался вопрос возможного удорожания проектов на первых этапах перехода. Предстоит выявить причины. При этом отмечено, что при добросовестном проведении конкурсных процедур сумма контракта должна минимизироваться. Вадим Красносельский рекомендовал при стоимости проекта от миллиона рублей проводить видеозапись аукциона.
Отмечено, что некоторые госадминистрации уже практикуют видеофиксацию проведения подобного рода конкурсов. Еще один важный аспект: правительство рассчитывает предварительную стоимость работ, выполнение которых включено в программу ФКВ, именно ресурсным методом.
Участники совещания говорили также о том, что данная методика в конечном счете направлена на увеличение объема налоговых поступлений, как и недавние законодательные изменения в сфере строительства и индивидуального предпринимательства.