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В Приднестровье за минувшую неделю произошло 57 аварий

В Приднестровье за минувшую неделю произошло 57 аварий

С 23 по 29 января в Приднестровье произошло 57 механических ДТП, передаёт пресс-центр МВД ПМР.

Основные причины:
– не учли метеорологические условия - 16;
– не выдержали безопасную дистанцию – 10;
– не предоставили преимущество в движении – 8;
– не убедились в безопасности манёвра при движении задним ходом – 8;
– наезд на пешеходов – 1;
– ДТП в состоянии алкогольного опьянения – 1.

Оставили место ДТП 6 водителей, из них установлено четыре, 2 не установлено.

Совершено два учётных ДТП, в результате которых два человека получили травмы различной степени тяжести.

Причины:
– наезд на пешеходов – 1;
– не справились с управлением – 1.

По данным Гидрометцентра, 31 января ожидается облачная погода, местами слабый снег, на дорогах гололедица.

Госавтоинспекция Приднестровья призывает быть предельно внимательными на дороге и водителей, и пешеходов.
  • Сегодня, 15:08
  • DTV
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