С 23 по 29 января в Приднестровье произошло 57 механических ДТП, передаёт пресс-центр МВД ПМР.
Основные причины: – не учли метеорологические условия - 16; – не выдержали безопасную дистанцию – 10; – не предоставили преимущество в движении – 8; – не убедились в безопасности манёвра при движении задним ходом – 8; – наезд на пешеходов – 1; – ДТП в состоянии алкогольного опьянения – 1.
Оставили место ДТП 6 водителей, из них установлено четыре, 2 не установлено.
Совершено два учётных ДТП, в результате которых два человека получили травмы различной степени тяжести.
Причины: – наезд на пешеходов – 1; – не справились с управлением – 1.
По данным Гидрометцентра, 31 января ожидается облачная погода, местами слабый снег, на дорогах гололедица.
Госавтоинспекция Приднестровья призывает быть предельно внимательными на дороге и водителей, и пешеходов.