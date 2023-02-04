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В феврале приднестровцев ждут длинные выходные

В феврале приднестровцев ждут длинные выходные

Пока не принято официальное постановление о переносах, производственный календарь на февраль 2023 года предполагает, что 23.02.23 создаст разорванную рабочую неделю. Исходя именно из такого графика работы (при 5-дневной рабочей неделе) и составлен приведенный ниже вариант производственного календаря:

-всего дней в феврале 2023 года – 28 (год не високосный);
-из них выходных – 9;
-рабочих – 19;
-сокращенный день – среда 22.02.23.

23 февраля – День защитника Отечества – выпадает на четверг и будет выходным днем.

Перенос выходного дня с пятницы, 24 февраля, на субботу, 18 февраля, позволит гражданам при пятидневной рабочей неделе отдыхать четыре дня -с 23 по 26 февраля, сообщает "Бендеры Инфо"

Рабочее время в предпраздничный день - 22 февраля - будет сокращено на один час.

В феврале приднестровцев ждут длинные выходные

Все важные даты февраля 2023 года

В феврале 2023 года будут не только праздники, которые дарят дополнительные выходные дни, а и много различных всемирных и международных дат, которые достойны вашего внимания:

02.02.23 (четверг) – годовщина Сталинградской битвы;

04.02.23 (суббота) – День борьбы с раком;

06.02.23 (понедельник) – День бармена;

08.02.23 (среда) – День российской науки и День военного топографа;

09.02.23 (четверг) – День гражданской авиации и День стоматолога;

12.02.23 (воскресенье) – День зимних видов спорта;

13.02.23 (понедельник) – Всемирный день радио;

14.02.23 (вторник) – День компьютерщиков и День влюбленных;

15.02.23 (среда) – День памяти воинов-интернационалистов;

20.02.23 (понедельник) – начало Масленицы, а также Всемирный день социальной справедливости;

21.02.23 (вторник) – Международный день родного языка и Всемирный день экскурсоводов;

23.02.23 (четверг) – День Защитника Отечества;

26.02.23 (воскресенье) – Прощенное воскресенье;

27.02.23 (понедельник) – Международный день полярного медведя и День Сил международных операций.

Согласно православному календарю в феврале 2023 года христиан ожидают такие церковные праздники и важные даты:

15 февраля ‒ Сретение Господне;

18 февраля – Вселенская родительская суббота;

20-26 февраля – Масленица.
  • Сегодня, 16:22
  • DTV
  • Просмотров: 17
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