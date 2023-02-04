Пока не принято официальное постановление о переносах, производственный календарь на февраль 2023 года предполагает, что 23.02.23 создаст разорванную рабочую неделю. Исходя именно из такого графика работы (при 5-дневной рабочей неделе) и составлен приведенный ниже вариант производственного календаря:
-всего дней в феврале 2023 года – 28 (год не високосный); -из них выходных – 9; -рабочих – 19; -сокращенный день – среда 22.02.23.
23 февраля – День защитника Отечества – выпадает на четверг и будет выходным днем.
Перенос выходного дня с пятницы, 24 февраля, на субботу, 18 февраля, позволит гражданам при пятидневной рабочей неделе отдыхать четыре дня -с 23 по 26 февраля, сообщает "Бендеры Инфо"
Рабочее время в предпраздничный день - 22 февраля - будет сокращено на один час.
Все важные даты февраля 2023 года
В феврале 2023 года будут не только праздники, которые дарят дополнительные выходные дни, а и много различных всемирных и международных дат, которые достойны вашего внимания: