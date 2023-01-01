Первый заместитель Прокурора ПМР А.А. Трояновский принял участие в координационном совещании, посвященном подведению итогов деятельности Военной прокуратуры в 2022 году.
В работе онлайн-совещания приняли участие представители Министерства обороны, Министерства юстиции, Министерства государственной безопасности, Министерства внутренних дел, Военного следственного управления Следственного комитета, Государственной службы охраны, а также личный состав Военной прокуратуры ПМР, передаёт prokuror-pmr
Вниманию присутствующих были представлены доклады, отражающие основные показатели работы специализированной прокуратуры в 2022 году.
Так, в ходе выступления заместителем Военного прокурора ПМР Ю.Н. Иовва было обращено внимание присутствующих на выявленные нарушения, допускаемые должностными лицами поднадзорных министерств и ведомств. Обозначено, что в целом нарушения действующего законодательства стали возможными по причине незнания либо применения на свое усмотрение норм действующего законодательства ответственными должностными лицами на местах. В этой связи, было рекомендовано усилить контроль вышестоящего командования за деятельностью подчиненных должностных лиц.
Заместителем Военного прокурора ПМР В.К. Коминярским была озвучена информация о результатах деятельности Военной прокуратуры ПМР по направлению надзора за оперативно-розыскной деятельностью, предварительным следствием и дознанием. Кроме того, была освещена деятельность Военной прокуратуры ПМР, связанная с изучением уголовных дел, поступающих прокурору для утверждения обвинительного заключения, и рассмотрения уголовных дел в суде.
В завершении координационного совещания Военным Прокурором ПМР В.М. Деньговским были обозначены наиболее проблемные аспекты в деятельности поднадзорных войск и органов, а также определены задачи на 2023 год по усилению надзора за законностью проведения призывных мероприятий, законностью при привлечении граждан к административной ответственности, соблюдению законности при рассмотрении обращений граждан. Также на особом контроле материально-бытовое обеспечение военнослужащих и использование государственного имущества.
Первый заместитель Прокурора ПМР А.А. Трояновский, подводя итоги совещания, нацелил офицеров Военной прокуратуры на усиление координирующей роли в поднадзорных войсках и органах, на необходимость постоянного повышения качества надзорной деятельности, а также указал на целесообразность проведения контрольных проверочных мероприятий по выявленным в предыдущем году нарушениям. В Тираспольской прокуратуре подвели итоги работы за 2022 год
состоялось координационное совещание, посвященное итогам работы прокуратуры г. Тирасполь в 2022 году. В ходе мероприятия были обсуждены итоговые показатели работы столичной прокуратуры, а также намечены планы работы на текущий год.
В работе координационного совещания приняли участие Прокурор ПМР Гурецкий А.А., руководители местных органов власти и управления, руководители столичных правоохранительных и контролирующих органов, а также руководство и работники городской прокуратуры.
Прокурор г. Тирасполь Баденко Т.Н. выступил с докладом об основных показателях работы территориальной прокуратуры в 2022 году, отдельно остановившись на вопросах соблюдения бюджетного, трудового законодательства, требований закона об охране окружающей среды, а также законодательства об обращениях граждан. Также до сведения присутствовавших была доведена общая характеристика криминогенной обстановки в городе, сведения о состоянии дел по обеспечению участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве, а также по поддержанию государственного обвинения, сообщает prokuror-pmr
Выступивший на совещании Глава государственной администрации г. Тирасполь и г. Днестровск Довгопол О.А. отметил высокий уровень взаимодействия с прокуратурой, поблагодарил за совместную конструктивную работу, выразив надежду на продолжение такого подхода. Также в ходе совещания были заслушаны руководители территориальных подразделений правоохранительного блока по обсуждаемым вопросам.
Оценивая работу столичной прокуратуры, Прокурор ПМР Гурецкий А.А. также отметил достаточный уровень взаимодействия прокуратуры с местными органами власти и учреждениями. При этом, руководитель ведомства указал на необходимость повышения эффективности и результативности надзорной деятельности, а также более инициативного использования имеющихся у прокурора полномочий для повсеместного утверждения законности, пресечения нарушений закона.
Прокурор Республики, в частности, обратил внимание всех участников совещания на многочисленные жалобы по вопросам точечного строительства на территории города и необходимости соблюдения интересов и прав всех лиц, затронутых проведением указанных работ.
В ходе обсуждения проекта решения координационного совещания, с учетом озвученных мнений и замечаний, были намечены основные направления деятельности территориальной прокуратуры и меры по ее совершенствованию в дальнейшем.