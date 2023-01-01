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Казнить или помиловать

Казнить или помиловать

Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Николаевич Красносельский накануне подписал два указа – №29 и №30. Первый – о помиловании, второй – об отклонении ходатайств о помиловании, сообщает newspmr.com

Указом №29 «О помиловании» постановляется:

На основании ходатайств осужденных, в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, руководствуясь принципами гуманности, в целях предоставления дополнительной возможности для становления на путь исправления:

- освободить от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы – троих осужденных.

Амнистированы трое мужчин 1967, 1973 и 1981 годов рождения;

- сократить на 1/2 неотбытую часть наказания, назначенного по приговору суда – четырех осужденных.

Среди амнистированных трое мужчин 1974, 1990 и 2003 годов рождения, а также одна женщина 1992 года рождения.

Указом №30 «Об отклонении ходатайств о помиловании» постановляется:

На основании ходатайств осужденных, в соответствии с пунктом 2 статьи 63 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, с учётом характера, степени общественной опасности совершённых преступлений, а также мнения учреждений исполнения наказаний – отклонить ходатайства о помиловании 22 осужденным.

Если подытожить оба указа, из 29 поданных прошений только 7 удовлетворены полностью или частично (24%) и 39 – отклонены (76%). Среди амнистированных – одна женщина (14% от общего числа удовлетворенных прошений), а среди отклоненных – одна женщина (5% от общего числа отклоненных прошений).

Ринат Ветров, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 16:58
  • DTV
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