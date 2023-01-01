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Обещания и реальность

Обещания и реальность

В Молдове в каждой седьмой школе страны до сих пор туалеты находятся на улице, а в 24 школах нет питьевой воды. Организация Amnesty International Moldova раскритиковала нынешнюю власть за невыполнение обещаний обеспечить школы страны канализацией и питьевой водой, сообщает newsmaker.md

«Школы без безопасной питьевой воды, антисанитария и отсутствие гигиены угрожают здоровью учащихся. Это серьезное нарушениее прав детей. На протяжении многих лет власти только давали обещания. И к 2023 году у нас по-прежнему сотни туалетов находятся на школьном дворе, а туалетная бумага, мыло и вода — роскошь», — заявили в правозащитной организации.

По данным министерства образования, в 175 из 1208 школ и гимназий Молдовы учащиеся по-прежнему пользуются туалетами, расположенными на улице, а в 24 школах нет и питьевой воды.

Обещания и реальность
фото:newsmaker.md

Что обещали партия PAS и правительство Молдовы

Во время предвыборной кампании в 2021 году PAS обещала «обеспечить во всех школах и детских садах надлежащие условия для гигиены и здоровья детей и учащихся, построив и отремонтировав современные санитарные блоки и столовые».

В 2022 году правительство увеличило бюджет на ремонт и оборудование санитарных блоков в школах до 25 млн леев. Тогда депутаты от PAS обещали на эти деньги ремонтировать по 85 образовательных учреждений в год.

В то же время Национальный фонд регионального развития увеличили на 400 млн леев для запуска Национальной программы местного развития, которая должна была финансировать проекты, включая социальную инфраструктуру.

PAS обещала создать при премьер-министре рабочую группу с участием центральных и местных органов власти и гражданского общества, которая подготовит пошаговый и подробный план и будет контролировать действия, призванные обеспечить каждого ребенка достойными санитарными условиями.

Представители минобразования, однако, давали более скромные обещания. План работы министерства образования на 2022 год предусматривает к августу 2022 года ремонт санитарных помещений в 30 общеобразовательных учреждениях.

Какова реальная ситуация

Власти до сих пор не создали рабочую группу при премьер-министре. А обещания отремонтировать санитарные блоки во всех школах не выполнили.

Кроме того, осенью 2022 года Amnesty International Moldova попыталась узнать, на что потратили 25 млн леев, которые власти предусмотрели для ремонта санитарных блоков в школах. Из ответа минобразования следует, что после внесения поправок в бюджет из бюджета министерства инфраструктуры исключили деньги, выделенные на ремонт и строительство в школах санитарных блоков и пищеблоков.

Как утверждает Amnesty International Moldova, эту информацию власти не обнародовали.

Также минобразования заявляет, что местные органы власти как учредители школ обязаны обеспечивать надлежащее функционирование образовательных учреждений. А, согласно законодательству, городские и районные центры профилактической медицины также должны контролировать соблюдения гигиены в школах.

Однако, как утверждает Amnesty International, чаще всего проверки носят формальный характер, и о выявленных нарушениях не сообщают. Перед проверками, о которых их предупреждают заранее, руководство обеспечивает школы средствами гигиены, создавая тем самым видимость соответствия санитарным нормам. Но после проверок все возвращается в прежнее состояние.

Рекомендации Amnesty International

Правозащитная организация рекомендует разработать национальную программу установки санитарных блоков внутри зданий школ, выделив для этого деньги в госбюджете. Министерство образования вместе с местными органами государственной власти должны оценить ситуацию в учебных заведениях и рассчитать затраты на реализацию национальной программы.

При этом программа должна отражать стандарты Всемирной организации здравоохранения.

В частности, в каждой школе должны быть санитарные узлы, пристроенные к основному зданию или расположенные в нем.

В каждой школе должно быть достаточно туалетов для девочек, мальчиков, учителей и людей с особыми потребностями.

ВОЗ рекомендует установить по одной кабинке на каждые 25 девочек или женщин и по одной кабинке и писсуару на каждые 50 мальчиков или мужчин.Рядом с туалетами должны быть умывальники, вода и мыло.

По данным Министерства образования и науки, в настоящее время в Республике Молдова действуют 1218 учебных заведений. В 2021-2022 учебном году в учреждениях начального и общего среднего образования обучалось 336 тысяч 713 учащихся.

В минувшем учебном году в Молдове были закрыты 13 учебных заведений из-за нехватки учащихся, сообщают молдавские СМИ со ссылкой на представителей Министерства образования и исследований.

  • Вчера, 20:19
  • DTV
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