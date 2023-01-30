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Водительские удостоверения Республики Молдова стали действительными в Турции

Водительские удостоверения Республики Молдова стали действительными в Турции

Водительские удостоверения Республики Молдова стали действительными в Турции.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, 14 января вступило в силу Соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Турецкой Республики о конвертации и взаимном признании водительских удостоверений, передает moldpres.md

Таким образом, молдавские граждане, проживающие в Турецкой Республике, могут воспользоваться положениями соглашения при обмене водительских удостоверений, выданных компетентными органами Республики Молдова.

«У заключенного соглашения о конвертации водительских удостоверений положительный эффект для граждан Республики Молдова. Документ обеспечивает свободное передвижение наших граждан в международном пространстве, а также позволяет заключать выгодные трудовые договоры в сфере автомобильного транспорта», - говорится в пресс-релизе МВД Молдовы.

  • Вчера, 21:06
  • DTV
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