Dnestr.TV

 
0

В тираспольском коттеджном поселке для бюджетников будет 11 домов

В тираспольском коттеджном поселке для бюджетников будет 11 домов

Число домов в строящемся коттеджном поселке для бюджетников (кооператив «Юг-3») по улице Мира в Тирасполе увеличилось до 11. Об этом рассказал председатель кооператива Константин Калинёнок, сообщает novostipmr.com

Дома возводятся по президентской программе строительства доступного жилья. Ключевое отличие этого объекта от ранее сдававшихся в том, что коттеджи возводят с нуля, а не завершают недостроенные дома. Первоначально здесь планировалось построить 9 домов.

«Проще, конечно, достраивать, но интереснее строить с нуля. Потому что все эти дома будут созданы по нашему проекту, разработанному архитектурным управлением госадминистрации Тирасполя. Например, в квартирах будут кухни по 14 квадратных метров. В трехкомнатных квартирах четыре лоджии, в двухкомнатных – три», – рассказал председатель кооператива.

Каждый из 11-ти коттеджей будет иметь по три этажа. В каждом доме – 12 квартир. Во всём кооперативе – 132. Площадь трехкомнатной квартиры будет составлять свыше 90 квадратных метров. Площадь двухкомнатной – больше 74 квадратных метров.

По словам Константина Калинёнка, все дольщики кооператива – работники бюджетной сферы. В первую очередь это сотрудники милиции - 51 и медики – 32. Остальные квартиры будут принадлежать работникам других министерств и ведомств. За счёт государства к коттеджам подведут инженерные коммуникации. Строительство самих домов оплачивается за счёт средств дольщиков.

Цена одного квадратного метра жилья составляет 240 долларов. В эту сумму входит не только сама жилплощадь, но также и благоустройство прилегающей территории. У коттеджа будет оборудована стоянка для машин, обустроена детская площадка.

Сдача объекта запланирована на весну 2024 года. Сейчас большинство коттеджей возведены уже до второго этажа включительно и частично остеклены.

В тираспольском коттеджном поселке для бюджетников будет 11 домов

В тираспольском коттеджном поселке для бюджетников будет 11 домов
  • Вчера, 21:28
  • DTV
  • Просмотров: 22
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • Как в наступившем 2023 году гражданину Молдовы без проб ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Как будет работать общественный транспорт в новогоднюю ...
  • В Бендерах будет работать планетарий
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • Как в наступившем 2023 году гражданину Молдовы без проб ...
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна