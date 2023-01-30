Число домов в строящемся коттеджном поселке для бюджетников (кооператив «Юг-3») по улице Мира в Тирасполе увеличилось до 11. Об этом рассказал председатель кооператива Константин Калинёнок, сообщает novostipmr.com
Дома возводятся по президентской программе строительства доступного жилья. Ключевое отличие этого объекта от ранее сдававшихся в том, что коттеджи возводят с нуля, а не завершают недостроенные дома. Первоначально здесь планировалось построить 9 домов.
«Проще, конечно, достраивать, но интереснее строить с нуля. Потому что все эти дома будут созданы по нашему проекту, разработанному архитектурным управлением госадминистрации Тирасполя. Например, в квартирах будут кухни по 14 квадратных метров. В трехкомнатных квартирах четыре лоджии, в двухкомнатных – три», – рассказал председатель кооператива.
Каждый из 11-ти коттеджей будет иметь по три этажа. В каждом доме – 12 квартир. Во всём кооперативе – 132. Площадь трехкомнатной квартиры будет составлять свыше 90 квадратных метров. Площадь двухкомнатной – больше 74 квадратных метров.
По словам Константина Калинёнка, все дольщики кооператива – работники бюджетной сферы. В первую очередь это сотрудники милиции - 51 и медики – 32. Остальные квартиры будут принадлежать работникам других министерств и ведомств. За счёт государства к коттеджам подведут инженерные коммуникации. Строительство самих домов оплачивается за счёт средств дольщиков.
Цена одного квадратного метра жилья составляет 240 долларов. В эту сумму входит не только сама жилплощадь, но также и благоустройство прилегающей территории. У коттеджа будет оборудована стоянка для машин, обустроена детская площадка.
Сдача объекта запланирована на весну 2024 года. Сейчас большинство коттеджей возведены уже до второго этажа включительно и частично остеклены.