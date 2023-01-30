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1 февраля стартует II Республиканский фестиваль «В мире профессий»

1 февраля стартует II Республиканский фестиваль «В мире профессий»

1 февраля в Приднестровье стартует II Республиканский фестиваль «В мире профессий». Мероприятие проводится для профориентации молодёжи, сообщается на сайте Минпроса ПМР

«Первый фестиваль, прошедший в прошлом году, показал, что все мероприятия были полезны. Тогда было охвачено более 5 тысяч обучающихся организаций образования. Ребята принимали активное участие в конкурсах, мастер-классах и экскурсиях на предприятия. Поэтому было принято решение в этом году провести второй фестиваль», - рассказала начальник управления профессионального образования Минпроса Людмила Тануркова.

Отметим, что в прошлом году фестиваль длился 2,5 месяца. В этом году запланировано боле 250 мероприятий, которые будут проводиться на протяжении трёх месяцев. Каждый школьник сможет посетить то мероприятие, которое его заинтересует, пишет novostipmr.com

В этом году запланировано проведение новых конкурсов, подчеркнула Людмила Тануркова. Так, для учащихся 10-11 классов пройдёт творческий конкурс интервью «Интересные профессии» совместно с газетой «Приднестровье».

Для 8-9 классов придумали конкурс мультимедийных презентаций «Удивительный мир профессий». Для 5-7 классов - конкурс плакатов «Мир профессий».

Для учащихся 1-4 классов проведут конкурс рисунков «Калейдоскоп профессий». Для дошкольников – конкурс видеороликов «Все профессии важны, все профессии нужны».

Среди педагогов организаций дошкольного образования пройдёт конкурс на изготовление лучшего лэпбука (lapbook, или, как его еще называют, тематическая папка или книжка-раскладушка). Это самодельная интерактивная папка с кармашками, дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями, в которой помещены материалы по определённой теме.

«На февраль запланировано проведение 12 профессиональных проб, в ходе которых школьники смогут попробовать свои силы в различных профессиях. Они будут приходить в организации профобразования. Темы самые различные: это и сферы применения искусственного интеллекта, и цикл концертов от института искусств, и кулинарные секреты. Также в феврале пройдут 23 мастер-класса по основам робототехники, химии, приготовлению заварных пирожных, основам журналистики», - отметила Людмила Тануркова.

Подробно ознакомиться с планом мероприятий и датой их проведения можно на сайте Министерства просвещения ПМР.
  • Вчера, 21:47
  • DTV
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