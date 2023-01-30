1 февраля в Приднестровье стартует II Республиканский фестиваль «В мире профессий». Мероприятие проводится для профориентации молодёжи, сообщается на сайте Минпроса ПМР
«Первый фестиваль, прошедший в прошлом году, показал, что все мероприятия были полезны. Тогда было охвачено более 5 тысяч обучающихся организаций образования. Ребята принимали активное участие в конкурсах, мастер-классах и экскурсиях на предприятия. Поэтому было принято решение в этом году провести второй фестиваль», - рассказала начальник управления профессионального образования Минпроса Людмила Тануркова.
Отметим, что в прошлом году фестиваль длился 2,5 месяца. В этом году запланировано боле 250 мероприятий, которые будут проводиться на протяжении трёх месяцев. Каждый школьник сможет посетить то мероприятие, которое его заинтересует, пишет novostipmr.com
В этом году запланировано проведение новых конкурсов, подчеркнула Людмила Тануркова. Так, для учащихся 10-11 классов пройдёт творческий конкурс интервью «Интересные профессии» совместно с газетой «Приднестровье».
Для 8-9 классов придумали конкурс мультимедийных презентаций «Удивительный мир профессий». Для 5-7 классов - конкурс плакатов «Мир профессий».
Для учащихся 1-4 классов проведут конкурс рисунков «Калейдоскоп профессий». Для дошкольников – конкурс видеороликов «Все профессии важны, все профессии нужны».
Среди педагогов организаций дошкольного образования пройдёт конкурс на изготовление лучшего лэпбука (lapbook, или, как его еще называют, тематическая папка или книжка-раскладушка). Это самодельная интерактивная папка с кармашками, дверками, окошками, вкладками и подвижными деталями, в которой помещены материалы по определённой теме.
«На февраль запланировано проведение 12 профессиональных проб, в ходе которых школьники смогут попробовать свои силы в различных профессиях. Они будут приходить в организации профобразования. Темы самые различные: это и сферы применения искусственного интеллекта, и цикл концертов от института искусств, и кулинарные секреты. Также в феврале пройдут 23 мастер-класса по основам робототехники, химии, приготовлению заварных пирожных, основам журналистики», - отметила Людмила Тануркова.
Подробно ознакомиться с планом мероприятий и датой их проведения можно на сайте Министерства просвещения ПМР.