Опубликованный недавно проект нового Земельного кодекса в Молдове вызвал обеспокоенность среди аграриев. Так, организация "Сила фермеров" (Forța Fermierilor) опубликовала на своей странице в соцсети релиз, в котором сообщила о законодательных пробелах, которые могут привести к тому, что пахотные земли в республике получат во владение иностранцы.
Аграрии подчеркивают, что иностранные физические и юридические лица не могут приобретать право на владение сельхозземлей в Молдове, однако новая редакция Земельного кодекса допускает размытые формулировки, передает sputniknews.ru.
"Статья 21 соответствующего законопроекта запрещает приобретение права собственности на землю сельскохозяйственного назначения иностранными физическими и юридическими лицами. Однако в тексте отсутствует конкретизация понятия "иностранное юридическое лицо", - отмечается в публикации. При этом авторы поста уточняют, что юридические лица, которые прямо или косвенно контролируются из-за границы, могут быть зарегистрированы в Молдове.
"Другие нормативные акты Республики Молдова предусматривают, что иностранное юридическое лицо или юридическое лицо-нерезидент считается экономическим агентом, который зарегистрирован и осуществляет свою деятельность за пределами Республики Молдова. Таким образом, получается, что предприятия и организации, которые зарегистрированы в Молдове, но юридически контролируются прямо или косвенно иностранными лицами, будут иметь законное право быть собственниками сельскохозяйственных земель в нашей стране", - резюмирует Forța Fermierilor.
Аграрии обращают внимание и на тот факт, что со вступлением в силу нового Земельного кодекса будет отменена правовая норма, согласно которой компании с иностранными инвестициями в социальный капитал не имеют права владеть сельскохозяйственными землями.
Объединение сельхозпроизводителей просит от ответственных структур провести открытые дебаты по данному вопросу и отмечает, что выступает против передачи иностранцам права собственности на сельхозугодья в Молдове.
Боля: в новом Земельном кодексе есть запрет на продажу сельхозугодий в Молдове
Министр сельского хозяйства Молдовы заявил, что он против изменений в Земельный кодекс, которые бы делали возможной продажу сельхозземли иностранцам.
Министр сельского хозяйства Молдовы Василе Боля выступает категорически против внесения изменений в статью 21 Земельного кодекса, запрещающую продажу сельскохозяйственных земель в Молдове иностранцам.
Об этом он заявил в молдавском телеэфире в понедельник, отвечая на вопрос ведущей. "Категорически против [внесения изменений]. Новая редакция Земельного кодекса, подготовленная Министерством сельского хозяйства, предусматривает запрет на продажу [земли] и содержит положения о наследовании. Например, муж и жена. Вот жена с молдавским гражданством, а мужчина с иностранным гражданством. Он унаследовал, он законный наследник, но у него нет гражданства Молдовы. Он будет обязан в течение года продать или оформить отчуждение молдавскому гражданину", - отметил министр.
Позже и Министерство сельского хозяйства республики распространило пресс-релиз, в котором говорится, что статья 21 новой редакции Земельного кодекса четко оговаривает невозможность продажи сельхозземель иностранцам.
"По поводу ошибочного толкования правил, касающихся продажи земель сельскохозяйственного назначения иностранным гражданам, Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности сообщает, что в ст. 21 проекта Земельного кодекса прямо регламентировано, что "иностранные физические и юридические лица не могут приобретать права собственности на земли сельскохозяйственного назначения или из лесного фонда посредством правоустанавливающих документов между домовладениями под страхом абсолютной недействительности правоустанавливающего документа о приобретении", - отмечает Минсельхоз Молдовы.
Также установлено, что в случае приобретения указанных земель в порядке правопреемства наследники обязаны отчуждать их в течение одного года.