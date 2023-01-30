Почти 22 тысячи человек из Приднестровья застрахованы правительством Республики Молдова в национальной системе обязательного медицинского страхования.
В 2022 году в Автоматизированной информационной системе «Обязательное медицинское страхование» зарегистрировано 21 694 человека, проживающих в населенных пунктах Приднестровья. По сравнению с 2021 годом произошел рост на 8,48% (1 839 человек), тогда в национальной системе было зарегистрировано 19 855 человек из восточных районов, передает МОЛДПРЕС со ссылкой на Бюро по реинтеграции РМ.
«Услугами медицинской помощи, предлагаемыми территориальными центрами здоровья Республики Молдова, активно пользуются жители левого берега Днестра и Бендер. Например, центр в селе Варница района Анений Ной ежегодно обслуживает около 16,5 тысяч человек, большинство из восточных районов страны, или Дубоссарский центр в коммуне Кошница - около 32,5 тысяч получателей медицинских услуг в год», - отмечается в пресс-релизе Бюро по реинтеграции.
Действующее молдавское законодательство определяет три категории лиц, учитываемых в национальной системе обязательного медицинского страхования: работающие застрахованные, индивидуальные застрахованные и застрахованные правительством.