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Госавтоинспекция Приднестровья призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными

Госавтоинспекция Приднестровья призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными

В республике идёт снег. На дорогах скользко. Госавтоинспекция Приднестровья призывает водителей быть предельно внимательными за рулём и напоминает о мерах безопасности:

– выбирать безопасную скорость движения, чтобы обеспечить дистанцию до впереди идущей машины;

– следить за скоростью на спуске: притормаживать, желательно путём переключения на пониженную передачу;

– приближаясь к пешеходному переходу, остановиться, чтобы вовремя среагировать на появление человека на зебре и не сбить его;

– быть предельно внимательными при совершении поворотов, разворотов, перестроении, движении задним ходом;

– помнить, что авто должны быть на зимней либо всесезонной резине: остаточная глубина протектора – не меньше 4 мм;

– следить за техническим состоянием транспорта: исправной тормозной системой и внешними световыми приборами.

Пешеходам сотрудники ГАИ напоминают:

– не выбегать на дорогу из-за стоящего автомобиля;

– в тёмное время суток носить световозвращающие элементы;

– дорогу переходить по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора (там, где они есть);

– перед тем, как переходить дорогу, посмотреть по сторонам, снять наушники, убедиться, что водители пропускают.

Будьте внимательны и берегите себя!
  • Сегодня, 09:39
  • DTV
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