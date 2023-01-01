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Госавтоинспекция Приднестровья призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными
В республике идёт снег. На дорогах скользко. Госавтоинспекция Приднестровья призывает водителей быть предельно внимательными за рулём и напоминает о мерах безопасности:
– выбирать безопасную скорость движения, чтобы обеспечить дистанцию до впереди идущей машины;
– следить за скоростью на спуске: притормаживать, желательно путём переключения на пониженную передачу;
– приближаясь к пешеходному переходу, остановиться, чтобы вовремя среагировать на появление человека на зебре и не сбить его;
– быть предельно внимательными при совершении поворотов, разворотов, перестроении, движении задним ходом;
– помнить, что авто должны быть на зимней либо всесезонной резине: остаточная глубина протектора – не меньше 4 мм;
– следить за техническим состоянием транспорта: исправной тормозной системой и внешними световыми приборами.
Пешеходам сотрудники ГАИ напоминают:
– не выбегать на дорогу из-за стоящего автомобиля;
– в тёмное время суток носить световозвращающие элементы;
– дорогу переходить по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора (там, где они есть);
– перед тем, как переходить дорогу, посмотреть по сторонам, снять наушники, убедиться, что водители пропускают.
Будьте внимательны и берегите себя!
- Сегодня, 09:39
- DTV
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