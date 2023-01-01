Свыше 691 тыс. иностранных граждан за 12 месяцев прошлого года получили российское гражданство, что на 44 тыс. меньше, чем годом ранее. Это следует во вторник из показателей МВД по миграционной ситуации в РФ за январь - декабрь 2022 года.
"За январь - декабрь 2022 года число лиц, в отношении которых принято решение о приобретении гражданства Российской Федерации, - 691 045", - говорится в материалах. При этом за аналогичный период позапрошлого года данный показатель составил 735 385, сообщает ТАСС.
МВД России выдало в 2022 году 5,4 млн загранпаспортов. Это на 1,5 млн больше, чем годом ранее.
МВД России за 12 месяцев прошлого года выдало более 5,4 млн загранпаспортов, что превышает на 1,5 млн данные за аналогичный период 2021 года. Это следует во вторник из показателей МВД по миграционной ситуации в РФ за январь - декабрь 2022 года.
"За январь - декабрь 2022 года всего оформлено паспортов гражданина Российской Федерации - 13 384 942, в том числе внутренних - 7 971 568, заграничных - 5 413 374", - говорится в материалах ведомства. При этом за 12 месяцев 2021 года было оформлено 3 892 586 загранпаспортов, что на 1 520 788 меньше, чем в прошлом году.
Как следует из данных МВД, в декабре прошлого года выдано более 560 тыс. загранпаспортов, что превысило показатели марта 2022 года, когда было оформлено рекордное количество загранспортов (553 тыс.). В апреле и мае количество выданных загранпаспортов несколько снизилось и составило почти 470 тыс. и 359 тыс. соответственно. В июне вновь начался рост (446 тыс.), в июле было оформлено почти 504 тыс. загранпаспортов. В августе и сентябре показатели постепенно снижались - в этот период было оформлено 483 тыс. и почти 423 тыс. документов соответственно. МВД России в октябре оформило 471 тыс. загранпаспортов, а в ноябре - более 499 тыс.
В 2021 было оформлено почти 3,9 млн заграпаспортов, в 2020 - почти 2,7 млн.