Долги, которые набрала Молдова, придется отдавать за счет внутреннего производства или накоплений, но пока их отдают за счет новых кредитов, заявил экономический эксперт Сергей Унгуряну молдавскому телеканалу TV6.
Он отметил, что новые кредиты приводят к тому, что долги растут, следовательно, страна должна больше тратить средств на выплату процентов, передает mybusiness.md.
«Учитывая относительно медленный экономический рост Республики Молдова, который за последнее время составляет 3,5%, а также долги, которые уже превышают 27% от общего валового внутреннего продукта, нам понадобится 12-15 лет только для погашения долгов», — сказал эксперт.
Унгуряну подчеркнул, что справиться с долгами за этот срок будет возможно, только в случае, если Молдова не будет брать новых кредитов.
Стоит отметить, что внутренний госдолг Молдавии за 2022 год вырос на 3,6% и на конец декабря составил почти 34,5 млрд леев, внешний долг за тот же период вырос на 35,3% до 60,2 млрд леев.
Только за первые 11 месяцев 2022 года правительство Республики Молдова получило внешнюю финансовую помощь в размере 978,8 млн евро, из которых 80% - кредиты.
На прошлой неделе Президент Молдовы Майя Санду в Давосе попросила у ЕС финансовую помощь на 2023 год в размере 600 млн евро.