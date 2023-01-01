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В ГТК ПМР подведены итоги работы управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил в 2022 году

В ГТК ПМР подведены итоги работы управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил в 2022 году

В Государственном таможенном комитете ПМР состоялось рабочее совещание, в ходе которого были подведены итоги работы управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил (УБКиНТП) в 2022 году. В совещании приняли участие председатель ГТК Валентин Грабко и его заместитель по правоохранительной деятельности Игорь Шкильнюк.

С докладом выступил начальник УБКиНТП Роман Терепа. Он констатировал, что за отчетный период должностными лицами ГТК выявлено более 112 нарушений таможенного законодательства, что на 150 меньше, чем в 2021 году. В виде штрафных санкций взыскано более 7 млн. руб. По результатам рассмотрения административных дел взыскано таможенных платежей на сумму более 700 тыс. руб. ПМР, сообщает пресс-служба ведомства.

Возбуждено семь уголовных дел, из которых два – по фактам контрабанды наркотических и сильнодействующих веществ и пять – по фактам незаконного перемещения табачных изделий (всего изъято более 32 тыс. пачек общей стоимостью свыше 600 тыс. рублей).

В 2022 году оперативные подразделения ГТК были ориентированы на продолжение работы по выявлению фактов незаконного вывоза из Приднестровья деловой древесины хвойных пород, древесины топливной в виде бревен, поленьев, ветвей, а также нерудных полезных ископаемых. С этой целью таможенными органами проводились рейдовые мероприятия, а также иные оперативные действия. В результате за отчетный период было выявлено 22 административных правонарушения, связанных с незаконным перемещением древесины.

С целью пресечения экспорта данной категории товаров специалистами ГТК был подготовлен профиль риска, что способствовало недопущению экспорта запрещенной категории товаров под видом древесины, разрешенной к вывозу. Как констатировал начальник УБКиНТП, оперативный состав ориентирован на продолжение работы по выявлению подобных фактов.

По результатам проведенного анализа в сфере правоохранительной деятельности председатель ГТК ПМР признал работу подразделений УБКиНТП удовлетворительной. Однако он отметил недостаточную работу оперативников в части выявления и пресечения незаконного перемещения запрещенных предметов (наркотиков, оружия и т.д.), а также нерудных полезных ископаемых. Валентин Грабко поставил перед сотрудниками управления задачу по повышению эффективности контроля за перемещением товаров помимо таможенного контроля и с сокрытием от таможенного контроля.


  • Сегодня, 10:45
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