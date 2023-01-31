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В Бендерах подвели итоги борьбы с гололёдом

В Бендерах подвели итоги борьбы с гололёдом

В Бендерах состоялось заседание штаба по борьбе со снежными заносами и гололёдом.В ходе его работы были подведены итоги работы коммунальных служб в прошедшие выходные, сообщается на сайте госадминистрации города

За два дня в городе было израсходовано около 200 тонн песчано-солевой смеси. Коммунальщики дважды проводили подсыпку дорог.

«Коммунальные службы отработали своевременно – подсыпали песчано-солевую смесь, убрали шугу и еще раз подсыпали смесь. Светофоры перевели в аварийный режим», - отметил заместитель главы госадминистрации города по жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Юрецкий.

Тем не менее, по его словам, количество дорожно-транспортных происшествий неприемлемо высокое. В частности, в субботу, 28 января, в Бендерах их было 8, а в воскресенье – ещё два. Из 8 субботних ДТП 6 случились по метеоусловиям, два - из-за нарушения Правил дорожного движения. Из 6 виновников аварии из-за гололёда четверо имеют стаж вождения менее двух лет.

«И это невзирая на то, что и ГАИ, и гражданская оборона при таких погодных условиях всегда даёт рекомендации воздержаться от выезда на личных авто, воспользоваться общественным транспортом. Водители не прислушиваются, выезжают на дороги и попадают в аварии. Как правило, это новички с небольшим стажем вождения», - подчеркнул Сергей Юрецкий.

Что касается травматизма, то 28 и 29 января было 12 случаев обращений в травмпункт.

«По предварительным данным, травмы были получены на территориях, прилегающих к организациям. Есть адреса, сейчас данные уточняются, при получении более детальной информации она будет направлена в Управление внутренних дел для расследования», - сообщил замглавы.

Сергей Юрецкий подчеркнул, что в случае несоблюдения организациями правил благоустройства их руководители будут привлечены к административной ответственности.
  • Сегодня, 18:53
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