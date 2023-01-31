МИД Приднестровья направил в адрес участников переговорного формата «5+2» обращение о тревожной ситуации с импортом медикаментов в ПМР, сообщает пресс-служба Министерства.
Сообщение МИД ПМР от 31/01/23: (текст без изменений)
"Министерство иностранных дел информирует о направлении обращения в адрес участников формата «5+2» о тревожной ситуации с импортом медикаментов в ПМР и отказом молдавской стороны от реализации компромиссных решений в данной сфере.
Следует отметить, что на протяжении всего 2022 года приднестровская сторона в рамках международного диалога неоднократно ставила вопрос о необходимости обеспечения бесперебойных поставок фармацевтической продукции в ПМР для населения и лечебных учреждений республики.
В мае прошлого года эксперты сторон совместно выработали механизм, позволяющий импортировать в Приднестровье медикаменты с учетом перечня жизненно важных лекарств, используемого в ПМР, что позволило бы частично преодолеть субъективные ограничения, навязанные приднестровским импортерам молдавским профильным агентством. Однако в дальнейшем офис представителя по политическим вопросам от РМ отказался от практической реализации согласованного экспертами решения без предоставления аргументированных разъяснений.
Ввиду ухудшения эпидемиологической обстановки на территории ПМР 11 января с.г. в адрес молдавской стороны было направлено письмо с предложением содействовать ускорению и упрощению на сезонный период процедуры импорта в Приднестровье медикаментов, в том числе незарегистрированных в Республике Молдова. Тем не менее, до настоящего времени приднестровская сторона не получила никакого ответа РМ.
Симптоматично, что неблагоприятная обстановка в сфере импорта медикаментов складывается и в Молдове. В частности, в Приднестровье обратили внимание на заявления главы правительства и руководителей профильных ведомств соседнего государства о наличии дефицита лекарственных препаратов, обусловленного, среди прочего, несовершенством действующего законодательства РМ и отсутствием поставок из России и Украины.
Нынешний кризис наглядно подтверждает оправданность предостережений приднестровской стороны относительно безответственных подходов Молдовы к администрированию фармацевтической отрасли. Деструктивные действия РМ, как видим, провоцируют трудности со снабжением населения медикаментами как в Приднестровье, так и в самой Молдове, ведут к дефициту и удорожанию лекарств, что негативно сказывается на здоровье и благосостоянии людей.
Внешнеполитическое ведомство считает недопустимым тот факт, что система здравоохранения и население ПМР по причине инерционного подхода главного переговорщика от РМ стали заложниками неадекватной и коммерчески обусловленной политики молдавских властей в фармацевтической сфере.
Следующая встреча экспертных (рабочих) групп по вопросам здравоохранения запланирована на 7 февраля с.г. Приднестровская сторона рассчитывает на содействие международных участников переговорного процесса в достижении компромиссного решения для разблокирования импорта в Приднестровье жизненно важной и социально значимой номенклатуры лекарственных средств", пишет пресс-служба МИД ПМР
Молдавские журналисты интернет-ресурса Newsmaker.md заявляют, ссылаясь на не названные источники в Бюро реинтеграции РМ, что(цитата): "Тирасполь политизирует этот вопрос. К тому же, по данным Бюро, некоторые импортеры ввозят объем лекарств, в несколько раз превышающий потребности населения региона."
Таким образом, Newsmaker.md получили якобы комментарий в Бюро реинтеграции РМ, но не сообщают кто конкретно прокомментировал заявление от МИД ПМР.
«Суть вопроса — в регистрации лекарств профильной номенклатуры и обеспечении соответствия стандартам качества, которые Молдова привела в соответствие с международными требованиями и требованиями ЕС. Кишинев продвигает подходы реинтеграции в едином пространстве и не поддается на вызовы, несовместимые с принципами законности и территориальной целостности. Остается много неясного и с ценами, и невозможностью отследить лекарства, предназначенные для приднестровского региона, который не контролируют конституционные власти», — цитирует newsmaker.md неназванного представителя Бюро реинтеграции Молдовы.