По инициативе тираспольской госадминистрации состоялись общественные слушания по проекту местного бюджета на 2023 год. Слушания такого формата проводятся с 2017 года и дают возможность жителям города взаимодействовать с органами власти и совместно с руководством принимать решения касательно проектов местного значения.
В мероприятие, проведенном онлайн, приняли участие глава Тирасполя Олег Довгопол и его заместители, председатель горсовета Вадим Дони и городские депутаты, депутаты Верховного Совета, члены Общественного совета, руководители городских предприятий и учреждений, представители минфина, счетной палаты, прокуратуры Тирасполя и жители столицы, сообщается на сайте госадминистрации г. Тирасполь
Основные тезисы Проекта бюджета представила замглавы госадминистрации по финансовым вопросам Наталья Чернецкая. В своем докладе она сообщила, что планируемые доходы местного бюджета Тирасполя в 2023 составляют 460 724 198 руб. Из республиканского бюджета планируются к выделению субсидии в размере 41 884 114 руб. В том числе на развитее дорожной отрасли – 38 млн 700 тыс. руб., на исполнение функций столицы – 500 тыс. руб. и на поддержку территории города 2 млн 600 тыс. руб.
Расходы Тирасполя за счет доходов, не имеющих целевого назначения, составляют порядка 400 млн руб. Еще свыше 60 млн руб. – планируемые расходы за счет доходов, имеющих целевое назначение.
Основными направлениями расхода бюджета в 2023 году являются социально-значимые расходы. Они составят 313 млн 600 тыс. руб. (или 78,7%), в том числе 272 млн 300 тыс. руб. на выплату заработной платы и начислений в Единый государственный фонд социального страхования.
На капитальное строительство объектов культурного назначения запланировано 12 млн 500 тыс. руб. В том числе на реконструкцию стадиона средней школы № 8 – 6 млн 500 тыс. руб., на первый этап реконструкции Тираспольского городского стадиона – 4 млн руб., реконструкцию дендропарка – 2 млн руб. На капремонт объектов культуры планируют затратить 500 тыс. руб. и 2 млн на учреждения спорта.
Расходы на проведение общегородских, праздничных и культурно-массовых мероприятий составят 1 млн 500 тыс. руб. На содержание Екатерининского парка и вновь созданных рекреационных зон – 7 млн руб.
В 2023 году продолжается практика выдачи оздоровительных путевок гражданам льготной категории и спортсменам. Путевками могут воспользоваться участники и инвалиды ВОВ, боевых действий в Афганистане, защитники ПМР, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. На данное направление предусматривается 360 тыс. руб.
На государственную целевую программу «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» в 2023 году запланировано 40 тыс. руб. Программа Фонда капитальных вложений в столице составит 19 млн 100 тыс. руб., в том числе: на первый этап строительства Государственного историко-краеведческого музея – 8,0 млн руб., а также на первый этап капремонта средней школы № 9 – 4 млн руб. Остальные средства ФКВ планируют направить на реконструкцию ботанического сада, капремонт сельского клуба с. Кременчуг и парка «Победа».
Как отметил председатель горсовета Вадим Дони, бюджет Тирасполя, как и в предыдущие годы, в первую очередь направлен на содержание всех социальных объектов, расположенных в Тирасполе, их инфраструктуры и на заработную плату тех, кто там трудится. Он нацелил подведомственные службы и учреждения города на детальное обсуждение по направлениям Проекта бюджета Тирасполя.
В своем выступлении глава столицы Олег Довгопол подчеркнул, что расчет сметы главного финансового документа города на 2023 год еще находится в разработке.
«Цифры являются рамочными, в связи с чем объем финансирования может корректироваться как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. Более того, в Тирасполе существуют переходящие остатки, которые не утверждены республиканским бюджетом», – сообщил он.
Глава также ответил на вопрос жителя Тирасполя о целевом сборе на благоустройство города, налог на который был внедрен в этом году: «Планируемая сумма налогового сбора 8,9 млн руб. Это ежегодный сбор, оплатить его можно как в начале, так и в течение всего финансового года». Он также обратил внимание, что введенная норма закона не предполагает налоговый сбор на благоустройство с пенсионеров.
Отвечая на следующий вопрос тираспольчанина, градоначальник отметил, что традиционно в этом году фирма «Шериф» выделяет дополнительные средства на ремонт внутригородской дорожной сети. Данные денежные средства по согласованию с инвестором предлагается направить на продолжение ремонта ул. К. Либкнехта с выходом на ул. Мира и с соединением с отремонтированным участком от пер. Синева до завода «KVINT».
«Бюджет традиционно социально-ориентированный. В этом году мы планируем максимально сократить возможность расходования средств на какие-либо увеселительные мероприятия. Планируем продолжить озеленение как центральной части города, так и районов. Благодаря общим усилиям с городским Советом нам удалось убедить и Верховный Совет, и правительство в том, что необходимо пересмотреть порядок расходования дорожного фонда и направить денежные средства непосредственно во дворы», – добавил в своем выступлении Олег Довгопол.
По завершении слушаний Проект бюджета города Тирасполя направлен на дальнейшее рассмотрение депутатам Тираспольского городского Совета.