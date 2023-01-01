Экс-премьер Республики Молдова Владимир Филат получит от государства компенсацию в размере 7 500 евро по решению, которое вынес во вторник, 31 января, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
ЕСПЧ постановил, что в деле Филата было нарушено его право на справедливое судебное разбирательство. Таким образом, указанная сумма, эквивалент которой в нацвалюте Молдовы составляет порядка 153,8 тысячи леев, будет выплачена политику из бюджета Молдовы в качестве возмещения морального ущерба, передаёт sputniknews.ru
Ранее глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин сообщила, что у Владимира Филата не конфисковали имущество, подлежавшее конфискации по решению суда. Заявление прозвучало в телеэфире, тогда Дрэгэлин уточнила, что "не понимает, как это могло произойти", но конфискованное судом в 2016 году имущество так и не было передано государству. "Теперь мы обсуждаем, как мы можем конфисковать какие-то деньги в условиях окончательного решения суда", – сказала тогда Драгалин.
В 2016 году суд признал экс-премьера Филата виновным в соучастии в краже денег из банковской системы Молдовы и приговорил его к 9 годам заключения. 3 декабря 2019 года он был освобожден из тюрьмы досрочно.