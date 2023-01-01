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Металлургическому заводу в Рыбнице продлили экологическое разрешение до 28 февраля

Металлургическому заводу в Рыбнице продлили экологическое разрешение до 28 февраля

Рыбницкому «Молдавскому металлургическому заводу», расположенному в Приднестровье, продлили экологическое разрешение до 28 февраля. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям под председательством премьер-министра Натальи Гаврилицы, сообщает newsmaker.md

Согласно решению комиссии, заводу продлят разрешения и на выброс в атмосферу загрязняющих веществ, и на управление отходами.

Ранее Сanal2 со ссылкой на министра окружающей среды Молдовы Родику Иорданов сообщил, что ММЗ запросил у официального Кишинева экологическое разрешение сроком на пять лет.

Сейчас у завода временная авторизация, которую по решению комиссии по ЧС выдают на один месяц.

При этом экс-министр окружающей среды Юлиана Кантараджиу ранее заявляла, что выдача технической авторизации ММЗ — одно из условий, выдвинутых тираспольскими властями, согласно которым правобережная Молдова может покупать электроэнергию у МГРЭС, расположенной в Приднестровье, утверждают журналисты newsmaker.md
  • Сегодня, 19:47
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