Рыбницкому «Молдавскому металлургическому заводу», расположенному в Приднестровье, продлили экологическое разрешение до 28 февраля. Такое решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям под председательством премьер-министра Натальи Гаврилицы, сообщает newsmaker.md
Согласно решению комиссии, заводу продлят разрешения и на выброс в атмосферу загрязняющих веществ, и на управление отходами.
Ранее Сanal2 со ссылкой на министра окружающей среды Молдовы Родику Иорданов сообщил, что ММЗ запросил у официального Кишинева экологическое разрешение сроком на пять лет.
Сейчас у завода временная авторизация, которую по решению комиссии по ЧС выдают на один месяц.
При этом экс-министр окружающей среды Юлиана Кантараджиу ранее заявляла, что выдача технической авторизации ММЗ — одно из условий, выдвинутых тираспольскими властями, согласно которым правобережная Молдова может покупать электроэнергию у МГРЭС, расположенной в Приднестровье, утверждают журналисты newsmaker.md