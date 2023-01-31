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Не Кораном единым: у посольства в Стокгольме шведы сожгли флаг Израиля и Тору

Не Кораном единым: у посольства в Стокгольме шведы сожгли флаг Израиля и Тору
фото: varldenidag.se, акт вандализма в Стокгольме

У посольства Израиля в шведской столице экстремисты публично сожгли Тору и израильский флаг. Поджигатели заранее подали в муниципалитет Стокгольма запрос на публичное сожжение свитка Торы «в знак протеста против политики Израиля» и не получили отказа, передаёт eadaily.com

Акт вандализма совершили члены националистической группировки «Нордическое движение сопротивления». По словам участников выходки, таким образом они выступили в «поддержку борцов с терроризмом и глобализмом».

«Мы собрались здесь сегодня, чтобы представлять „Нордическое движение сопротивления“, которое ежедневно борется с антинародными силами, которые делают всё возможное, чтобы уничтожить нашу нацию. Эти антинародные силы должны действовать не только в северных странах и народах. Сегодня мы стоим у израильского посольства, потому что они стремятся к уничтожению палестинского народа», — заявили националисты.

«Я думаю, что это шокирующая вещь, есть разница между свободой слова и сжиганием Торы. Нам не нужны более четкие напоминания известной поговорки о том, что „где сжигают книги, там будут сжигать и людей“», — прокомментировал шведскому изданию Världen Idag постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан.

EADaily напоминает, что несколько дней назад в Стокгольме лидер датской националистической партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан сжёг Коран, протестуя у посольства Турции. Причём он также получил на это официальное разрешение от полиции шведской столицы.

  • Сегодня, 20:04
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