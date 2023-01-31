В феврале предварительная закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Молдову, составит около 1054 долларв за тысячу кубометров, об этом в своем Telegram сообщил председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан, пишет sputniknews.ru.
В январе республика закупала газ по 1230 долларов за тысячу кубометров.
"Весь объем газа от российского поставщика направляется для нужд ООО "Тираспольтрансгаз", в том числе для производства электричества для Правобережья Республики Молдова", – уточнил он.
Кроме того, Вадим Чебан проинформировал, что в качестве аудиторского общества для проведения очередного обязательного аудита финансового отчета АО "Молдовагаз", а также консолидированной финансовой отчетности группы компаний "Молдовагаз" за 2022 год выбрана компания "Moldauditing". Решение об этом было принято на внеочередном общем собрании акционеров предприятия 31 января.
"Компания "Moldauditing" ранее прошла необходимые тендерные процедуры, представив наиболее приемлемое предложение по стоимости своих услуг", - отметил Чебан.
Согласно законодательству Республики Молдова, АО "Молдовагаз" обязано ежегодно утверждать аудиторские общества для осуществления аудита финансового отчета предприятия.