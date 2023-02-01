Правительство Молдовы рассчитывает реализовать все меры, предусмотренные Планом действий по выполнению рекомендаций ЕС, до 31 марта. Об этом заявил министр иностранных дел и европейской интеграции РМ Нику Попеску во вторник в рамках парламентских слушаний, посвященных процессу евроинтеграции.
По словам министра, из девяти рекомендаций Еврокомиссии (условия для предоставления Молдове статуса кандидата в ЕС), большую часть составляют вопросы, относящиеся к системе юстиции (четыре относятся непосредственно к реформе юстиции, одна к борьбе с коррупцией), передает infotag.md.
«Мы очень отстаем в этом направлении. Поэтому за прошедшие месяцы мы приложили дополнительные усилия вместе с партнерами, чтобы ускорить процесс реформы юстиции», - сказал министр.
Он отметил, что Молдова приступила к выполнению рекомендаций с августа прошлого года – рекомендации Еврокомиссии были разбиты примерно на 60 различных мер.
«Одной из приоритетных мер, предусмотренных планом действий, является деолигархизация – сейчас разрабатывается законопроект для ускорения этого процесса. Также мы работаем над новым планом, чтобы ускорить процессы по всем направлениям для выполнения всех критериев (Копенгагенских критериев, необходимых для вступления в ЕС – «И.»)», - сказал Попеску.
Он сообщил, что разработка этого плана находится «на последней стометровке». Рабочее название – «План-33», по количеству критериев, необходимых для присоединения к ЕС.
«Согласно плану, мы ставим цель реализовать серию мер к концу весны. В течение весны мы отчитаемся перед Еврокомиссией о ходе выполнения, а в октябре ЕК представит отчет о всех странах-кандидатах, где будут определены новые приоритеты», - сказал министр.
На заседании Национальной комиссию по европейской интеграции при президенте РМ, 11 января, было объявлено, что из 35 мероприятий, которые должны были быть реализованы до конца 2022 г., выполнены только 16, а девять находятся на завершающей стадии. Среди выполненных действий – принятие парламентом нового Избирательного кодекса, вступившего в силу с 1 января.