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Ответные меры России на потолок цен на нефть вступили в силу с 1 февраля 2023 года

Ответные меры России на потолок цен на нефть вступили в силу с 1 февраля 2023 года
Фото: © РИА Новости / Максим Богодвид

С 1 февраля вступает в силу указ президента Владимира Путина о контрмерах против потолка цен на российскую нефть от "Большой семерки" и Евросоюза.

Опрошенные РИА Новости аналитики отметили, что ответ Москвы обозначит недопустимость нерыночных механизмов торговли российскими товарами.

По их оценкам, указ Путина о запрете на экспорт нефти и нефтепродуктов по потолку цен создает необходимую законодательную основу, чтобы российские нефтегазовые компании не принимали участия в системе предельных цен. При этом ответные меры не ограничивают действительную цену продажи сырья, которая может оказаться ниже предельного уровня, но не из-за потолка, а из-за изменения цены эталонных сортов, сообщает ria.ru.

С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции против Москвы: ЕС перестал принимать российскую нефть, а страны G7, Австралия и Евросоюз ввели ограничение для нее: сырье дороже 60 долларов за баррель запрещается перевозить и страховать. Речь идет только о перевозках по морю, на трубопроводную нефть запрет не распространяется. Ожидается, что с 5 февраля такие же меры начнут действовать и для нефтепродуктов, но предельная цена в этом случае пока не известна.

В качестве ответной меры Путин запретил поставки российской нефти и нефтепродуктов, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. При этом в указе президента допускается возможность выдавать специальные разрешения. Экспорт черного золота по потолку запрещается с 1 февраля. Дату по нефтепродуктам определит правительство. Общий срок действия президентского указа ограничен 1 июля 2023 года.

Как уточнили в Кремле, эта мера касается и действующих контрактов, если в них указывается потолок цены. Минэнерго также подчеркивало, что указ главы государства относится к любым сделкам с российской нефтью вплоть до конечного потребителя, что предполагает и отказ от работы с трейдерами, идущими на ограничение предельной цены.

Власти поручили Минэнерго утвердить до 1 марта по согласованию с Минфином порядок мониторинга цен на российскую нефть, поставляемую на экспорт. При этом физическим и юридическим лицам, поставляющим за рубеж российские нефть и нефтепродукты, предстоит мониторить неприменение предельных цен до конечного покупателя.

Помимо этого, согласно постановлению правительства, если таможенные органы при декларировании грузов узнают о применении потолка цены, их транспортировку по РЖД и трубопроводам "Транснефти" из России в государства Евразийского экономического союза запретят.
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