Молдавские власти рассматривают возможность создать новое госучреждение, которое будет следить за контентом, публикуемым СМИ онлайн. Об этом рассказал спикер парламента Игорь Гросу в эфире передачи Rezoomat на realitatea.md, передает newsmaker.md.
Гросу напомнил, что шесть телеканалов, закрытые решением комиссии по чрезвычайным ситуациям за нарушение Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах, замалчивание информации о войне и другие нарушения, продолжают вещать в интернете. Поэтому власти думают над механизмами, которые позволят контролировать публикации СМИ онлайн.
«У этих телеканалов два греха — они связаны с бандитом и распространяют пропаганду Кремля. Мы не можем не обращать на это внимания. Теперь они вещают онлайн, мы наблюдаем за их работой. Особых успехов они не добились. Тем не менее мониторинг интернета — это повсеместная практика. В ЕС, напомню, Европейская комиссия официально обратилась к TikTok с просьбой соблюдать директиву ЕС о размещаемом контенте», — отметил Гросу.
Спикер также предположил, что властям, возможно, придется создать специальный контролирующий орган.
«Совет по телевидению и радио контролирует телевидение. Они говорят, что не смогут мониторить еще и интернет. Мы обсуждаем следующее: нужно или создать новую структуру, или расширить возможности СТР, хотя им это не очень нравится. Мы изучаем опыт стран Балтии и наших коллег в Румынии», — заключил Гросу.
19 декабря вступило в силу решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям о приостановлении работы TV6, Orhei TV, Primul în Moldova, Accent TV, NTV Moldova и RTR Moldova. Глава комиссии, премьер Наталья Гаврилица в конце прошлой недели заявила, что телеканалы «серьезно и неоднократно нарушали Кодекс аудиовизуальных услуг, тенденциозно и манипулятивно отражая события в нашей стране и войну в Украине».
Позже глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу заявила, что решение приняли по совокупности факторов, в числе которых — нарушение Кодекса об аудиовизуальных медиауслугах, замалчивание информации о войне, неуведомление СТР о смене владельцев четырех из шести каналов, а также международные санкции.
Телеканалы, не согласные с решением Комиссии, опротестовали его в суде и утверждают, что за принятыми против них мерами стоит передел рекламного рынка.
Правительство Молдовы в ближайшее время намерено создать аналитический Центр стратегических коммуникаций для борьбы с дезинформацией, в том числе в онлайн-СМИ.
О планах власти создать новое госучреждение, которое будет следить за контентом, публикуемым СМИ онлайн, в последнее время несколько раз говорил спикер парламента Игорь Гросу. Сразу несколько представителей общественных организаций, знакомых с этими планами, рассказали журналистам NM, что речь идет о намерении создать при правительстве Центр стратегических коммуникаций, который будет заниматься борьбой с дезинформацией.
Это подтвердила и глава парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ, депутат от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) Лилиана Николаеску-Онофрей. По ее словам, идея возникла во время обсуждения закона о противодействии дезинформации.
«Центр нужен, чтобы на национальном уровне координировать стратегическую коммуникацию. Иными словами, это означает разработку инициатив стратегической коммуникации для доведения до общественности правдивой информации от государственных учреждений. Чтобы была возможность ссылаться на первоисточник», — сказала Николаеску-Онофрей.
По ее словам, Центр будет заниматься сбором, анализом и обработкой информации, которую распространяют в СМИ, и которая включает дезинформацию. Кроме того, Центр будет прояснять, кто и каким образом хочет дезинформировать общество. По словам депутата, Центр также призван наладить взаимодействие между госучреждениями, чтобы улучшить коммуникацию и информирование общества, «так как при появлении какой-либо дезинформации органы власти часто реагируют достаточно медленно».
При этом она заверила, что у Центра не будет надзирать и цензурировать, Николаеску-Онофрей ответить затруднилась, когда откроют Центр, и каков будет его бюджет. NM обратился с запросом в пресс-службу правительства, однако ко времени публикации ответ пришел.
Как рассказал исполнительный директор Ассоциации независимой прессы Петру Маковей, в Центре будет группа людей, которая будет давать рекомендации правительству и министерствам о том, как бороться с дезинформацией.
«Чтобы у правительства было более глубокое понимание того, как именно людей дезинформируют и какие нарративы для этого используют», — отметил Маковей.
Глава общественной организации Watchdog.md Валериу Паша в беседе с журналистами NM пояснил, что идея Центра — создать налаженную систему коммуникации власти с людьми в случае необходимости борьбы с дезинформацией. Он отметил, что для более подробных комментариев необходимо дождаться, когда правительство опубликует проект регламента работы Центра.
Однако собеседник NM, знакомый с ситуацией, но настоявший на анонимности, рассказал, что первоначально власти планировали создать Центр, у которого были бы полномочия констатирующего органа — то есть организации, которая бы могла мониторить онлайн-пространство, констатировать нарушения и наказывать ресурсы, распространившие дезинформацию. Для этого даже предполагалось изменить законодательство, в том числе Кодекс о правонарушениях. Однако эту инициативу раскритиковали эксперты в сфере СМИ, и от нее, по словам источника NM, властям пришлось отказаться.
Именно с этим может быть связано заявление спикера парламента Игоря Гросу о том, что власти Молдовы собираются мониторить онлайн-ресурсы, после того как работа приостановленных в конце прошлого года шести телеканалов перешла в онлайн.
«Борьба продолжится. Некоторые из них [телеканалов] ушли в онлайн. Нам придется вмешаться и туда», — заявил Гросу в интервью румынскому телеканалу Digi24.
Позже в интервью программе Rezoomat на realitatea.md Игорь Гросу еще раз подтвердил, что власти собираются мониторить онлайн-пространство. По его словам, рассматривают два варианта: или дать дополнительные полномочия Совету телевидения и радио (СТР), чтобы он мог контролировать и онлайн-ресурсы; или создать новую структуру, которая занималась бы только онлайн-пространством. Как такая структура будет называться, Игорь Гросу не уточнил, но отметил, что подобный опыт есть у стран Балтии.
Лилиана Николаеску-Онофрей опровергла информацию о том, что первоначально Центр должен был стать органом надзора, однако отметила, что «депутаты продолжат работу над улучшением законодательства для борьбы с дезинформацией, ориентируясь при этом на опыт стран ЕС». Комментируя заявления Игоря Гросу румынскому телеканалу Digi 24, она отметила, что спикер «говорил о мониторинге информации для выявления дезинформации извне и внутри страны и последующем реагировании на нее».
В правительстве Молдовы сообщили, что в связи с процессом евроинтеграции и войной у границ Молдовы «идут дискуссии о создании института, у которого будут задачи, связанные со стратегическими коммуникациями». «Речь о возможности борьбы с пропагандой и ложными новостями, без права наказания, а также поддержки коммуникации в сфере общественных политик, разрабатываемых и внедряемых властями, которые будут доходчиво объяснять гражданам. Изучают много моделей, которые работают в разных странах ЕС, но окончательного решения пока нет», — сообщили в правительстве.