По информации профильного ведомства в 2022 году было зарегистрировано 133 ДТП. Из них 13 – с участием водителей в состоянии опьянения. Это почти в два раза больше, чем в 2021 году. Всего сотрудниками ГАИ в прошлом году было выявлено более 70 тысяч нарушений ПДД. Из них 915 за управление транспорта в состоянии опьянения.Бороться с этой проблемой стараются в том числе и на законодательном уровне. Так, в ноябре прошлого года Верховный Совет ПМР принял изменения Уголовный кодекс ПМР, направленные на ужесточение уголовной ответственности за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Теперь за такое нарушение закона(9 тысяч 200 рублей).Способствовать безопасности дорожного движения призван и пакет законопроектов, который на сегодняшнем пленарном заседании депутаты Верховного Совета поддержали во втором окончательном чтении. Законодательная инициатива предполагает внесение изменений и дополнений в Закон ПМР «О безопасности дорожного движения» и Закон ПМР «Об основах охраны здоровья граждан».Проект закона предлагает закрепить механизм прекращения действия права на управление транспортным средством граждан, которые имеют медицинские противопоказания или стоят на учете в организациях здравоохранения для лечения больных алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией.Также законопроект подробно регламентирует процедуру обязательного медицинского освидетельствования, который обязаны проходить все водители, а также кандидаты в водители транспортных средств.В случае, если в ходе такого медицинского освидетельствования были выявлены медицинские противопоказания или медицинские ограничения для управления транспортом, организация здравоохранения информирует об этом уполномоченный Президентом ПМР исполнительный орган государственной власти в области обеспечения безопасности дорожного движения.Если водителя поставили на учет в организации здравоохранения для лечения от алкоголизма, наркомании и токсикомании, об этом также необходимо проинформировать МВД ПМР. Обмен информацией между Министерством здравоохранения и Министерством внутренних дел будет определяться совместным нормативно-правовым актом.. По мнению разработчиков проектов законов, принятые меры будут способствовать профилактике дорожно-транспортных происшествий, а также снижению смертности и травматизма лиц, участвующих в дорожном движении.