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Депутаты ВС ПМР поддержали поправки в законы «О безопасности дорожного движения» и «Об основах охраны здоровья граждан»

Депутаты ВС ПМР поддержали поправки в законы «О безопасности дорожного движения» и «Об основах охраны здоровья граждан»
Фото: открытые источники

По информации профильного ведомства в 2022 году было зарегистрировано 133 ДТП. Из них 13 – с участием водителей в состоянии опьянения. Это почти в два раза больше, чем в 2021 году. Всего сотрудниками ГАИ в прошлом году было выявлено более 70 тысяч нарушений ПДД. Из них 915 за управление транспорта в состоянии опьянения.

Бороться с этой проблемой стараются в том числе и на законодательном уровне. Так, в ноябре прошлого года Верховный Совет ПМР принял изменения Уголовный кодекс ПМР, направленные на ужесточение уголовной ответственности за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Теперь за такое нарушение закона водителям может грозить до 3 лет тюрьмы, а максимальный штраф составит 500 РУ МЗП (9 тысяч 200 рублей).

Способствовать безопасности дорожного движения призван и пакет законопроектов, который на сегодняшнем пленарном заседании депутаты Верховного Совета поддержали во втором окончательном чтении. Законодательная инициатива предполагает внесение изменений и дополнений в Закон ПМР «О безопасности дорожного движения» и Закон ПМР «Об основах охраны здоровья граждан».

Проект закона предлагает закрепить механизм прекращения действия права на управление транспортным средством граждан, которые имеют медицинские противопоказания или стоят на учете в организациях здравоохранения для лечения больных алкоголизмом, наркоманией или токсикоманией.

Также законопроект подробно регламентирует процедуру обязательного медицинского освидетельствования, который обязаны проходить все водители, а также кандидаты в водители транспортных средств.

В случае, если в ходе такого медицинского освидетельствования были выявлены медицинские противопоказания или медицинские ограничения для управления транспортом, организация здравоохранения информирует об этом уполномоченный Президентом ПМР исполнительный орган государственной власти в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Если водителя поставили на учет в организации здравоохранения для лечения от алкоголизма, наркомании и токсикомании, об этом также необходимо проинформировать МВД ПМР. Обмен информацией между Министерством здравоохранения и Министерством внутренних дел будет определяться совместным нормативно-правовым актом.

Новые нормы вступят в силу с 1 марта 2023 года. По мнению разработчиков проектов законов, принятые меры будут способствовать профилактике дорожно-транспортных происшествий, а также снижению смертности и травматизма лиц, участвующих в дорожном движении.
  • Сегодня, 18:52
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