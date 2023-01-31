Судья 15-го отделения Тегеранского революционного суда Абулькасим Салавати приговорил к 10,5 годам тюрьмы молодую пару, которую силовики арестовали из-за видео с их танцем близ площади Азади в Тегеране. Об этом сообщает «Аль-Арабия» со ссылкой на правозащитную группу HRANA, пишет mediazona.ca.
На видео молодой человек и девушка без хиджаба танцуют в центре Тегерана. И появление девушки на улице с непокрытой головой, и парные танцы в общественном месте в Исламской республике Иран преследуются по закону.
21-летние Амир Ахмади и его девушка Астиадж Хагиги были признаны виновными в «пропаганде порока», «сговоре с целью подрыва национальной безопасности» и в распространении порочащей режим аятолл информации. Каждый из них проведет в тюрьме ближайшие 10 лет и 6 месяцев.
Суд также запретил паре пользоваться интернетом и покидать Иран в течение двух лет после освобождения из тюремного заключения. Паре было отказано в юридическом представительстве во время разбирательства, отмечает «Аль-Арабия».
Иранские власти никак не прокомментировали этот случай.
Этот суд стал одним из множества процессов над участниками уличных акций минувшей осени. Антиклерикальные выступления в Иране вспыхнули после смерти 22-летней Махсы Амини, которую полиция нравов Тегерана задержала за «неправильное» ношение хиджаба в сентябре 2022 года. Правозащитники сообщали, что в результате силового разгона уличных акций погибли как минимум 488 человек, среди них — 64 несовершеннолетних и 39 женщин.