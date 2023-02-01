В Тбилисском городском суде в среду проходит очередное заседание по делу о возможной отсрочке наказания политику по состоянию здоровья. Саакашвили выступал на украинском языке, его речь транслировала переводчица. Саакашвили попытался снять майку и показать свое истощенное тело, и в тот момент видеосвязь была прервана.
"Я абсолютно уверен в нашей победе, но если я не доживу до победы, которая так близка, мое сердце должно быть похоронено в Киеве. Оно принадлежит Украине", - заявил Саакашвили во время видеосвязи, сообщает ria.ru.
Видеовыступление Саакашвили продлилось около четырех минут, пишет news.zerkalo.io. Он показал, в каком истощенном состоянии сейчас находится (известно, что за более чем год заключения он потерял около 60 килограммов веса). Саакашвили извинился перед зрителями за это зрелище. Когда политик повернулся боком, чтобы были лучше видны его сильно впавший живот и торчащие ребра, трансляция была прервана.
Михаил Саакашвили показывает свое состояние на суде по видеосвязи 1 февраля 2023 года. Скриншот видео @TvMtavari
Михаил Саакашвили показывает свое состояние на суде по видеосвязи 1 февраля 2023 года. Скриншот видео @TvMtavari
При экс-президенте Украины Петре Порошенко Саакашвили недолго возглавлял Одесскую область, но затем был уволен. Как заявлял Порошенко, Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил его экономические показатели. В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Второй раз украинский паспорт политик получил уже при Владимире Зеленском.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года, он проходит по нескольким уголовным делам. Члены его семьи ежедневно сообщают о тяжелом состоянии политика. Ранее независимые врачи сообщали, что Саакашвили отравлен тяжелыми металлами.