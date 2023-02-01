Отделение детского стационара Дубоссарской Центральной районной больницы продолжит функционировать. Напомним, из-за дефицита врачей предполагалось его временное приостановление.
На днях благодаря тесному взаимодействию главы госадминистрации и Министерства здравоохранения было найдено компромиссное решение. Об этом сегодня сообщил главный врач Дубоссарской ЦРБ Александр Асмолов, передает novostipmr.com.
«Педиатрическое отделение продолжит функционировать на том же месте. Работу будут осуществлять два врача-педиатра. Эти же специалисты будут обслуживать стационарный и амбулаторный приём. Для амбулаторного приёма часть медицинского персонала для оформления медицинской документации переводится в стационарное отделение. Один из педиатров будет проводить приём пациентов в детском отделении после дежурства», - рассказал Александр Асмолов.
Главный врач Дубоссарской ЦРБ также сообщил о новом графике приёма амбулаторных маленьких пациентов. Теперь плановый приём будет проводиться в детском отделении (в ЦРБ по ул. Фрунзе) с 8:30 до 14:00. Для этого сейчас создаются необходимые условия.
В субботу медицинские работники приём проводить не будут. Параллельно решается вопрос, как будет проводиться обслуживание педиатрами вызовов на дому.
Глава Дубоссарской госадминистрации Руслан Чабан подчеркнул, что право на жизнь и здоровье человека – это неотъемлемое право каждого человека и является самым ценным, что есть у каждого.
«Вопрос работы детского отделения очень острый. Мы проводили консультации, взаимодействовали с Министерством здравоохранения по этому вопросу, предлагались и обсуждались разные варианты, включая подвоз врачей из других городов и районов. Но, по информации Минздрава, дефицит медицинских кадров пока ощущается и в других лечебных учреждениях республики. Но есть перспектива, что к лету в Дубоссарскую больницу будут направлены молодые врачи, в том числе и педиатр. И я думаю, что специалисты появятся не только в детском отделении, но и в других отделениях. Нужно продолжать взаимодействие и усиливать это направление» - отметил Руслан Чабан.
Он также подчеркнул, что государством предпринимаются шаги по улучшению ситуации в сфере здравоохранения. Так, в лечебных учреждениях городов и сёл проводятся капитальные ремонты, приобретается современное медицинское оборудование, с 1 января медработникам повысили зарплату. Кроме того, в республике действует государственная программа субсидирования молодых специалистов на получение сертификатов для приобретения собственного жилья.