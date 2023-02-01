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Президент Болгарии распустил парламент

Президент Болгарии распустил парламент

Президент Болгарии Румен Радев подписал указ о роспуске 48-го Народного собрания 3 февраля и назначении парламентских выборов на 2 апреля. Об этом сообщает в четверг пресс-служба главы государства, сообщает ТАСС.

"На основании конституции президент Румен Радев подписал указ о роспуске 3 февраля 48-го народного собрания. Глава государства назначил парламентские выборы на 2 апреля", - говорится в сообщении.

Другим указом президент назначил с 3 февраля новое техническое правительство во главе с Гылыбом Доневым.
  • Сегодня, 09:43
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