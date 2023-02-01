Пакет законопроектов, направленных на закрепление возможности временного ввоза транспортных средств на иностранных номерах в упрощенном порядке с уплатой сбора-виньетки не только для личного пользования, но и для перевозки лиц за вознаграждение, промышленной или коммерческой перевозки товаров за вознаграждение или безвозмездно с возможностью передачи декларантом временно ввезенного транспортного средства другому физическому лицу при условии подтверждения соответствующими документами права пользования транспортным средством лицом, которому временно ввезенное транспортное средство было передано, рассмотрели парламентарии в первом чтении.
Как передает пресс-служба ВС ПМР, в настоящее время по действующему законодательству сбор-виньетка уплачивается на конкретное физическое лицо, которое и ввозит автомобиль на территорию ПМР. Однако, как правило, сбор-виньетка в большинстве государств уплачивается за проезд автомобиля по дорогам, вне зависимости от того, кто управляет этим транспортом. Действуют в Приднестровье и другие ограничения. К примеру, машина должна использоваться только в личных целях. Перевозки лиц за вознаграждение, промышленная или коммерческая перевозка товаров за вознаграждение или бесплатно в настоящее время под запретом. Автор законодательной инициативы, председатель профильного парламентского Комитета по экономической политике считает, что необходимо упростить порядок передачи транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах.
«Люди, которые владеют транспортным средством на иностранных номерах, могут, в том числе, оказывать какую-то и платную услугу на территории ПМР. С такой просьбой к нам неоднократно обращались наши граждане. Потому что есть у человека, к примеру, минивэн, а сам он занимается предпринимательской деятельностью. И мог бы привезти себе какой-то товар. Но поскольку по нашему законодательству на таком автомобиле можно передвигаться, если ты используешь его только в личных целях, а не в коммерческих, то это было незаконно. Сегодня мы этот пробел устраняем», - прокомментировал свою законодательную инициативу председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
Парламентарий считает, что принятие пакета законодательных инициатив уберет часть разночтений и облегчит деятельность индивидуальных предпринимателей, которые владеют автотранспортом на иностранных номерах.