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Минздрав утвердил классификации и критерии для установления инвалидности

Минздрав утвердил классификации и критерии для установления инвалидности

Приказом Министерства здравоохранения Приднестровья утверждены классификации и критерии, используемые при осуществлении врачебной экспертизы жизнеспособности граждан республики госучреждением «Республиканским консилиумом врачебной экспертизы жизнеспособности» и его филиалами.

Согласно нормативу:

1. Критерием для установления инвалидности лицу в возрасте 18 лет и старше является нарушение здоровья со второй и более выраженной степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению второй или третьей степени выраженности одной из основных категорий жизнедеятельности человека или первой степени выраженности ограничений двух и более категорий жизнедеятельности человека в их различных сочетаниях, определяющих необходимость его социальной защиты.

2. Критерием для установления инвалидности лицу в возрасте до 18 лет является нарушение здоровья со второй и более выраженной степенью выраженности стойких нарушений функций организма человека (в диапазоне от 40 до 100 процентов), обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению любой категории жизнедеятельности человека и любой из трех степеней выраженности ограничений каждой из основных категорий жизнедеятельности, определяющих необходимость социальной защиты ребенка и определяется на 2 года, 5 лет и до 18 лет.

3. Категория «ребенок-инвалид» устанавливается с момента установления признаков стойкой утраты жизнеспособности вследствие: заболевания, травм, дефектов. В зависимости от степени выраженности утраты здоровья и возможности эффективной реабилитации у детей категория «ребенок-инвалид» может быть установлена на срок 2 года, 5 лет, до 18 лет.

Норматив определяет четыре степени выраженности стойких нарушений функций организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм или дефектами:

- первая степень – стойкие незначительные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 10 до 30 процентов;

- вторая степень – стойкие умеренные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 40 до 60 процентов;

- третья степень – стойкие выраженные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 70 до 80 процентов;

- четвертая степень – стойкие значительно выраженные нарушения функций организма человека, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами, в диапазоне от 90 до 100 процентов.

Марина Моторина, newspmr.com
  • Сегодня, 10:13
  • DTV
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