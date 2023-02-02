Dnestr.TV

 
0

ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 в мире на 65% за 4 недели

ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 в мире на 65% за 4 недели

Всемирная организация здравоохранения обнародовала данные о заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции в мире за минувшие четыре недели.

По данным ВОЗ, в период 2 по 29 января в мире заразились COVID-19 19 955 978 человек, при этом, 114 372 из них скончались, пишет mk.ru.

"Количество случаев инфицирования уменьшилось на 78%, однако число летальных исходов выросло на 65% по сравнению с предыдущими 28 днями", - сообщают эксперты.
  • Сегодня, 10:16
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
  • В соцсетях распространяется очередной фейк под видом но ...
  • С 1 января 2023 года в Приднестровье вырос тариф на все ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Традиции и обычаи ночи перед Рождеством: Что нужно дела ...
  • Кишинев ответил Тирасполю на запрет ввоза в Молдову про ...
  • Определены размеры расчетного уровня минимальной зарабо ...
  • С фасада Бендерской центральной городской библиотеки де ...
  • В Приднестровье перенесли переход на VoLTE
  • С 1 февраля в Приднестровье пенсии и пособия будут увел ...
  • Можно ли прожить на минимальную зарплату в 2023 году в ...
  • В соцсетях распространяется очередной фейк под видом но ...
  • С 1 января 2023 года в Приднестровье вырос тариф на все ...
  • Опубликован временный графики движения троллейбусов и а ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна