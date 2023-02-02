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ВОЗ сообщила о росте смертности от COVID-19 в мире на 65% за 4 недели
Всемирная организация здравоохранения обнародовала данные о заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции в мире за минувшие четыре недели.
По данным ВОЗ, в период 2 по 29 января в мире заразились COVID-19 19 955 978 человек, при этом, 114 372 из них скончались, пишет mk.ru.
"Количество случаев инфицирования уменьшилось на 78%, однако число летальных исходов выросло на 65% по сравнению с предыдущими 28 днями", - сообщают эксперты.
- Сегодня, 10:16
- DTV
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