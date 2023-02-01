Состоялась встреча ректора университета профессора Владислава Соколова с Послом Франции Грахамом Полом и Послом Германии в Молдове Маргрет Юббер. Дипломаты обсудили с ректором актуальные вопросы международного сотрудничества между Приднестровским государственным университетом и немецкими и французскими учебными заведениями в области образования, науки и культуры. Послы также встретились со студентами филологического факультета, чтобы рассказать о подписанном 60 лет назад Елисейском договоре и его значении для европейских стран, передает пресс-служба Госуниверситета.
На встрече вместе с ректором и дипломатами присутствовали первый проректор доцент Л.В. Скитская, директор Центра российского образования и науки О.Е. Филиппенко, начальник отдела международных связей А.Ю. Боброва, методист Центра английского языка и американской культуры О.Н. Абахина.
Владислав Соколов поприветствовал гостей и кратко рассказал об истории университета, о происхождении его названия и современной деятельности внутри вуза, подчеркнув, что Приднестровский университет всегда был и будет открыт для сотрудничества в сфере образования и науки.
«В рамках нашего университета мы реализуем много инновационных пилотных проектов в образовательной сфере, научной сфере и в сфере студенческой мобильности. В университете находится семь лингвистических центров, посвященных иностранным государствам, с разной степенью эффективности мы с ними работаем. Если говорить о международной политике университета, мы всегда открыты для работы с любой страной, с любым образовательным учреждением, поскольку все те инновации, которые на сегодняшний день приходят в систему образования, нам безусловно интересны. Мы живем уже в совершенно в другом мире, где любые границы носят условный характер. И для наших студентов, молодежи эти инновации не представляют никакой сложности, они легко включаются и проходят курсы, программы стажировки для своей карьеры, а мы это поощряем», - отметил Владислав Владимирович.
В свою очередь госпожа Посол Германии Маргрет Юббер поблагодарила ректора за предоставленную возможность побеседовать со студентами ПГУ. Посол Германии в Молдове отметила, что образовательные программы, в которых принимают участие студенты молдавских вузов, открыты и для приднестровских студентов.
«Это взаимодействие действительно было приостановлено на время пандемии, но теперь активно и ожидает новых участников с приднестровской стороны. У нас много программ и презентаций, образовательных, научных, культурных, в которых можно принять участие», - подчеркнула Маргрет Юббер.
Посол Франции в Молдове поблагодарил ректора за гостеприимство и отметил, что французское правительство уделяет большое внимание сотрудничеству между университетами, в том числе и за рубежом. По словам Посла, часть студентов ПГУ продолжает учебу во Франции, подтверждая тот факт, насколько современное студенчество мобильно, и как это важно для сегодняшнего образования.
«Университет – это не только место развития науки, но и экономики, социальной и других сфер жизни. Я очень рад, что ваш университет открыт для международного сотрудничества, я считаю, что это очень важно для имиджа вуза – предоставлять возможность своему студенчеству обучаться за границей», - отметил Грахам Пол.
После диалога с ректором гости встретились со студентами филологического факультета, где рассказали о подписании Елисейского договора президентом Франции Шарлем де Голлем и канцлером Германии Конрадом Аденауэром 22 января 1963 года в Елисейском дворце в Париже. Этот договор стал актом примирения и дружбы между двумя соседними государствами, заложившим основу для отношений, положивших конец многовековому соперничеству. Посол Франции Грахам Пол и Посол Германии Маргрет Юббер рассказали об истории подписания этого договора, о том, что за это время было сделано для установления дружеских франко-германских отношений, о значении этого договора для других стран Европы. Также дипломаты ответили на вопросы студентов.