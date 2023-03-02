Фото: iacis.ru. Награждение полномочного представителя Парламента РМ Иона Липчиу с юбилеем и и 15-летием его деятельности в МПА СНГ
Парламент Молдовы отозвал своего постоянного представителя в секретариате совета Межпарламентской ассамблеи СНГ. За такое решение проголосовали депутаты правящей Партии действия и солидарности, фракции оппозиционных партий покинули зал заседаний в знак протеста.
Представившая ранее проект решения депутат PAS Дойна Герман отмечала, что власти Республики Молдова пока не рассматривают другую кандидатуру на этот пост. По ее словам, рациональность показывает, что в последний год Молдова не была активна в СНГ и секретариат все это время "ничем не занимался".
"Мы пока не рассматриваем другую кандидатуру на этот пост, лишь отзываем. Рациональность показывает, что в последний год мы были не так активны в СНГ, и секретариат все это время ничем не занимался", - сказала представившая проект решения депутат правящей партии Дойна Герман.
Как сообщает tv8.md, в информационной записке указано, что решение принято в результате рассмотрения деятельности постоянных представителей парламента Молдовы в административных органах межпарламентских организаций.
Ион Липчиу был назначен постоянным представителем парламента Республики Молдова в Секретариате Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ в 2004 году.
Ранее сообщалось, о том, что правительство Республики Молдова выделит более 66 миллионов леев из государственного бюджета на 2023 год в качестве членских взносов и долгов перед международными и региональными организациями.
Проект решения по этому поводу был разработан Минфином РМ и предложен для общественного обсуждения, сообщал новостной ресурс deschide.md.
Согласно списку, опубликованному Министерством финансов, всего Республика Молдова выделит 66 547 500 леев. Из общей суммы 2 454 907 леев будет выделено организациям Содружества Независимых Государств.
Председатель парламента Игорь Гросу заявлял, что государство «не видит необходимости» участвовать в мероприятиях СНГ. Более того, спикер заявил, что после завершения начатых Россией боевых действий в Украине руководству Республики Молдова предстоит принять политическое решение относительно статуса членства в СНГ.
А президент Республики Молдова Майя Санду заявляла, что в ходе продвижения по европейскому пути будет принято решение о выходе страны из СНГ.