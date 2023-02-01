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Обзор цен на продукты питания на зелёном рынке Тирасполя

Обзор цен на продукты питания на зелёном рынке Тирасполя

Novostipmr.com отмечают некоторое повышение цен. В основном оно коснулось: живой рыбы, местных овощей и привозных фруктов (в частности, цитрусовых). Так, на 10 рублей подорожал карась. Ранее килограмм данной рыбы можно было приобрести за 45 рублей. Сегодня его стоимость 55 рублей.

Также на 10 рублей увеличилась цена на огурцы. Их продают от 38 до 40 рублей за килограмм.

На пять рублей подорожали: толстолобик (55 рублей), помидоры (37 рублей), бананы (32-35 рублей) и мандарины (20-30 рублей).

Замечено и незначительное понижение цен. На 6 рублей подешевели куриные яйца. Две недели назад их продавали по цене от 28 до 33 рублей за десяток, сегодня - от 24 до 27.

Грибы вешенки, апельсины и грейпфруты потеряли в цене по 5 рублей. На данный момент вешенки стоят 50 рублей, апельсины от 22 до 30, грейпфрут – 35.

По некоторой мясной и молочной продукции, а также бакалейным товарам цены не изменились, но в разных торговых павильонах их стоимость может отличаться на 2-3 рубля, а то и больше.

Обзор цен на продукты питания на зелёном рынке Тирасполя

Обзор цен на продукты питания на зелёном рынке Тирасполя

Обзор цен на продукты питания на зелёном рынке Тирасполя

Обзор цен на продукты питания на зелёном рынке Тирасполя

Обзор цен на продукты питания на зелёном рынке Тирасполя

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  • Сегодня, 12:27
  • DTV
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