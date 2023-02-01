Накануне вечером на блок-посту, на выезде из Тирасполя в сторону Григориополя, сотрудники Управления ГАИ остановили автомобиль Мицубиси.
Машина была учебная. За рулём был ученик, рядом – инструктор по вождению, который по правилам дорожного движения приравнивается к водителю.
При проверке документов инспекторы ДПС обратили внимание на резкий запах алкоголя, исходивший от 55-летнего инструктора. Его доставили в наркологию для прохождения медицинского освидетельствования. Результат – 1264 мг/л. Инструктор был пьян, передаёт пресс-центр МВД ПМР
Жителю с. Ближний Хутор грозит лишение водительских прав на срок до двух лет и штраф до 3680 рублей.