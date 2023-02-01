С 1 января, согласно налоговой реформе, индивидуальным предпринимателям, которые занимаются приемом, скупкой и реализацией вторичных ресурсов (в том числе лома черных и цветных металлов), макулатуры, стеклопосуды, стеклобоя, было запрещено работать по патентной и упрощенной системам налогообложения. Но заниматься таким видом деятельности в форме юридического лица в силу невысокой рентабельности экономически не выгодно.
В Верховный Совет с просьбой решить вопрос обратились предприниматели. Глава Комитета по экономической политике Виктор Гузун разработал инициативу и на пленарном заседании ее сразу в двух чтениях поддержал Верховный Совет. Прием и реализация вторичных ресурсов (макулатуры, стеклопосуды, стеклобоя и др, в том числе лома черных металлов) внесены в перечень видов деятельности, по которым возможна работа по упрощенной системе налогообложения, сообщает пресс-служба ВС ПМР «У нас есть стратегические предприятия, которые осуществляют особенную деятельность. И одно из таких предприятий - это ММЗ, который приобретает лом в качестве сырья как у юридических лиц, так и у физических лиц. Поэтому мы пришли к выводу, что для того, чтобы была стабильная, ритмичная работа нашего предприятия, для того, чтобы людям было удобно, комфортно аккумулировать лом у населения, прежде всего, для того, чтобы уйти от большого количества административных барьеров, связанных с ведением учета, необходимо дать возможность осуществлять сбор металлолома и возможность осуществлять сбор вторсырья, таких как пластик, стекло, индивидуальным предпринимателям на упрощенной системе налогообложения», - пояснил глава комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
Автор законодательной инициативы пояснил, что таким образом будут решены несколько задач одновременно: занятость населения, простая форма ведения бизнеса и стабильная работа одного из градообразующих предприятий Приднестровья ММЗ. Парламентарии приняли законопроект сразу в двух чтениях.
Новая норма вступит в силу после подписания Президентом ПМР.