После трёх месяцев простоя в Тирасполе запущен Кирпичный завод. В сутки там выпускают 50 тысяч кирпичей. На складах пока пусто – такое впервые за всю историю предприятия. Обычно зимой всегда был запас в несколько миллионов кирпичей.
«Мы готовы работать до конца года. И планируем без остановок. Если не будет каких-то случаев, как в ноябре», - отметил директор тираспольского Кирпичного завода Александр Казаков, сообщает novostipmr.com
Напомним, что в ноябре Кирпичный завод остановили из-за нехватки газа. Коллектив в 140 человек занимался ремонтами, и всем платили зарплату. Теперь выходят из кризиса.
Продукцию выпускают по советским ГОСТам. Готовый кирпич поступает на внутренний приднестровский рынок и отправляется в Молдову. Кстати, большая часть Тирасполя построена именно из этого кирпича.
«Вот собор наш кафедральный, стадионы – всё из кирпича. Самое интересное: в Кишинёве есть кирпичный завод. А когда там строили цех керамзита, это было в советское время, кирпич брали из Тирасполя – на трубу», - рассказал Александр Казаков.
По словам директора, сейчас у завода много заказов, план работы составлен, но всё зависит от ситуации с газом. Напомним, что пока Тирасполь и Кишинёв заключили контракт до конца февраля.