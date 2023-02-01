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Совершенствование уголовного законодательства

Совершенствование уголовного законодательства

На рассмотрение в Верховный Совет ПМР поступил законопроект о внесении изменения в Уголовный кодекс Приднестровья, целью которого является совершенствование уголовного законодательства и соблюдения принципа справедливости при назначении наказания, сообщает NewsPMR.Com

В настоящее время в УК ПМР закреплено, что исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет и отбываются по месту работы осужденного.

Содержание исправительных работ выражается прежде всего совокупностью правоограничений, материальных и трудовых прав. Такие правоограничения, характеризующие трудовую деятельность осужденного, как: обязательность труда; удержание части заработной платы осужденных в доход государства на протяжении всего срока, установленного приговором суда; запрещение увольнения осужденных с работы по собственному желанию без разрешения УИИ; незачет в срок наказания времени, в течение которого осужденный не работал по уважительным причинам; сокращенный ежегодный отпуск; наличие судимости в течение года после отбытия наказания и прочие.

«Вместе с тем, для назначения справедливого наказания, безусловно, необходимо учитывать сведения, относящиеся непосредственно к личности виновного. Особое значение имеют как биологические, так и социальные особенности личности. На вид и размер наказания могут влиять такие свойства виновного, как пол, возраст, состояние здоровья. Значение имеют и данные, характеризующие личность: поведение на работе и в быту, семейное положение, наличие прежних судимостей и прочие смягчающие или отягчающие наказание обстоятельства», - отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Таким образом, законопроектом предлагается конкретизировать перечень лиц, не подлежащих назначению наказания в виде исправительных работ ввиду изменяющихся современных реалий общества, а именно, дополнить и законодательно закрепить, что исправительные работы не назначаются:

- лицам, достигшим общеустановленного пенсионного возраста.

В дополнение, лицо, достигшее общеустановленного пенсионного возраста, имеет полное право не осуществлять трудовую деятельность, а обязанность по обеспечению его доходом возложена на государство;

- родителям (опекунам), имеющим детей в возрасте до 3 лет.

Мужчины или же опекуны беспрепятственно могут воспользоваться отпуском по уходу за ребенком до 3 лет в зависимости от складывающихся обстоятельств;

- лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность;

- лицам, больным активной формой туберкулёза, не имеющим постоянного места работы.

Кроме того, проектом закона предлагается применить наказание в виде исправительных работ в отношении несовершеннолетних лиц, но только по достижению ими 16 лет. Это связано с тем, что зачастую лица более младшего возраста не имеют источник дохода и заработка, а равно и места работы.
  • Сегодня, 13:38
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